Los profesores de la Complutense alertan de recortes de más de 33 millones: "Hipoteca el futuro en lugar de resolver el problema"

El comité de empresa de personal docente investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha alertado de que el centro universitario prevé recortes de 33,18 millones de euros para hacer frente a su infrafinanciación estructural.

Según ha informado en un comunicado, el pasado 9 de enero los representantes de los trabajadores, formado por CC.OO, UGT, CSIF, CSIT y CGT, se reunieron con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, para expresar su "profunda preocupación y rechazo" al enfoque adoptado por el equipo rectoral.

"El Plan Económico Financiero (PEF) 2025-2028 reconoce que el origen principal del déficit de la UCM es la infrafinanciación estructural por parte de la Comunidad de Madrid, derivada de no cubrir adecuadamente los incrementos salariales y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social", han apuntado.

No obstante, el comité ha censurado que, "lejos de exigir una financiación pública suficiente y estable", el rectorado "asume sin cuestionamiento el déficit estructural como un déficit provocado por el crecimiento vegetativo del coste de la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI)".

Estos recortes afectarían directamente a "la plantilla, a la actividad académica e investigadora y a toda la comunidad universitaria", han alertado los sindicatos, quienes han advertido de que la Complutense contempla medidas como "el aumento del precio por alquileres de espacios a entidades externas e incrementos en las retenciones de los contratos artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de las titulaciones propias y de las cátedras extraordinarias".

"Resulta especialmente grave que este marco de recortes ya se esté aplicando en la práctica a través de restricciones en contrataciones, reducción de las exenciones docentes, limitación de sustituciones, recortes de derechos laborales (como la reducción salarial realizada en la nómina de los investigadores predoctorales) y contención del gasto en centros, sin que el PEF haya sido aprobado formalmente", ha apuntado.

Un plan que "condiciona el futuro"

Asimismo, el comité de empresa de profesorado ha alertado de que se está implementando "de facto" un plan de ajuste que "condiciona el futuro de la universidad pública sin transparencia ni negociación efectiva".

"Esta situación es aún más indignante si se tiene en cuenta la coyuntura actual. La Comunidad de Madrid es el territorio más rico de España y uno de los que más crece en la Unión Europea. En este contexto de expansión económica, no existe justificación alguna para imponer recortes a la UCM ni para deteriorar las condiciones laborales de su personal", ha subrayado.

Además, los representantes han señalado que el plan "deja abierta la posibilidad a otros escenarios que plantean que la financiación por parte de la Comunidad de Madrid pueda ser menor que la prevista, sin que se pueda descartar que se siga recurriendo al mecanismo del préstamo".

"Esto profundiza una dinámica de endeudamiento que hipoteca el futuro de la UCM en lugar de resolver el problema de fondo: la falta de una financiación pública suficiente y estable por parte de la Comunidad de Madrid", ha insistido.

La subida salarial de 2025 todavía no es efectiva

Por otro lado, el comité de empresa ha asegurado que la subida salarial del 2,5% aprobada para 2025, que ya se está aplicando en otras administraciones públicas, "no será efectiva en la universidad hasta finales de año".

"Esta demora responde tanto a la falta de transferencia de los fondos por parte de la Comunidad de Madrid como a la incapacidad de la propia UCM para gestionarla sin retrasos. Sus efectos no solo perjudican al personal en activo, al no reflejarse a tiempo en nóminas y cotizaciones, sino también a quienes puedan jubilarse en 2025 o 2026 o acceder a situaciones de incapacidad, al incidir directamente en el cálculo de sus prestaciones", ha manifestado.

Frente a esta situación, ha reclamado a Goyache que el próximo martes, durante el Consejo de Gobierno, decida "una elección política y ética fundamental", que es situarse "del lado de la comunidad universitaria" y rechazar "las políticas de recorte que ponen en riesgo la enseñanza pública universitaria".

"Exigimos que no nos arrastre al callejón sin salida de asumir los recortes, que defienda activamente ante la Comunidad de Madrid un modelo que garantice una financiación digna para todas las universidades públicas, y que paralice la aplicación de medidas de ajuste que deterioran las condiciones de trabajo, la calidad docente y el carácter público de nuestra universidad", ha reclamado.

Estado financiero de la Complutense

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó en octubre la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Complutense para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica.

De forma complementaria a esta medida, la Complutense deberá aprobar el Plan Económico Financiero (PEF), según establece la normativa para las administraciones públicas que no alcanzan los objetivos de estabilidad y equilibrio presupuestario.

La Complutense mantendrá hasta 2028 una retención de crédito del 35% para sanear su déficit después de que en el 2024 presentase un resultado negativo de 33,19 millones de euros, aunque el rector garantizó que las nóminas del personal "no están en riesgo". Hasta ahora, el centro universitario ha llevado a cabo una retención de crédito del 35%.