LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
La policía clausura otros 10 narcopisos en Madrid en el último mes
El operativo ha permitido desmantelar estos locales en varios puntos de la región, con importantes incautaciones de droga, dinero y armas
La Policñia Nacional ha asestado un nuevo golpe al menudeo de drogas en la Comunidad de Madrid, con 10 narcopisos desmantelados y 27 personas detenidas en el último mes en distintos puntos de la región, incluyendo Alcalá de Henares, Móstoles, Cañada Real, Vicálvaro, Ciudad Lineal, Centro y Usera; además de importantes incautaciones de droga, dinero y armas.
Uno de los operativos más relevantes se ha desarrollado en Móstoles y Alcorcón, donde los agentes detuvieron a dos hombres e intervinieron más de 60 kilos de hachís y 7 kilos de cocaína, además de 70.000 pastillas de clonazepam, 11.500 euros, 500 recetas en blanco, un sello médico y material para la preparación y venta.
En Alcalá de Henares, los investigadores pusieron el foco sobre dos miembros de un clan familiar que, presuntamente, habían convertido su entorno en un punto de venta al que acudían consumidores para adquirir cocaína, heroína y hachís. El registro se saldó con la intervención de cerca de 1.900 euros, un arma de fuego y varias armas blancas; y dosis de hachís, cocaína y marihuana listas para su distribución.
Como suele ser habitual, La Cañada Real ha vuelto a salir en el mapa. Una primera operación en el Sector VI el 20 de enero terminó con 7 detenidos. Al entrar los agentes, varios individuos intentaron deshacerse de la droga y del dinero arrojándolo a una estufa de leña, pero aún así se localizaron dosis de cocaína y heroína, dinero fraccionado y hasta fragmentos de billetes quemado Apenas diez días después, el 30 de enero, un segundo punto de venta en la misma zona fue desmantelado, con otros 7 arrestados y más droga incautada.
El dispositivo también se dejó notar en la capital. En Vicálvaro, en una operación conjunta con la Policía Municipal, los agentes desmantelaron el 13 de enero un punto de venta que operaba bajo la apariencia de un club de fumadores. La intervención se saldó con 5 detenidos y dejó 650 euros y botes con alrededor de 140 gramos de marihuana y 140 gramos de hachís.
En Ciudad Lineal, el 2 de febrero, otra entrada y registro permitió desactivar un domicilio usado para la venta de droga: se incautaron cerca de 5.000 euros, 29 tabletas de hachís (casi tres kilos), más de un kilo de cocaína y alrededor de 5.000 gramos de MDMA. Junto a la sustancia, los agentes localizaron dos armas de fuego cortas y una pistola tipo táser. Un varón fue detenido.
Especial preocupación generó otro narcopiso intervenido en el distrito Centro, por su proximidad a tres colegios. En el interior se aprehendieron ocho tipos de sustancias estupefacientes, con partidas como 60 gramos de éxtasis, más de 45 gramos de MDMA, cerca de 35 gramos de speed y más de 2.300 euros en efectivo; mientras que el detenido acabó en prisión.
La última actuación reseñada en el balance tuvo lugar en Usera, donde el 12 de febrero se detuvo a una mujer y un varón tras registrar una vivienda convertida en local de venta de cocaína y heroína. Se intervinieron más de 160 gramos de cocaína, más de tres gramos de heroína, cerca de 80 gramos de sustancia de corte, 240 euros y una báscula con restos de heroína.
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo
- La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: 'En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid
- El proyecto de una nueva sede de Defensa en Castellana se topa con dos enemigos inesperados: los vecinos de El Viso y el Ayuntamiento
- Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Los doce castillos que se podrán visitar gratis este año en Toledo: '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias