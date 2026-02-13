Una policía a caballo sufre quemaduras por una bengala antes del Atleti-Barça en el Metropolitano

Una agente de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional resultó herida tras sufrir quemaduras por una bengala en la previa del partido de fútbol del jueves entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, según ha denunciado el sindicato policial Jupol.

La agente habría quedado atrapada entre bengalas y el autobús del equipo madrileño, sufriendo unas quemaduras por las que tuvo que ser atendida por personal del Samur-Protección Civil. Fuentes de Emergencias Madrid consultadas por Europa Press confirman que la agente fue atendida con heridas leves en la pierna.

El sindicato relata que la agente quedó "atrapada" entre el autobús del Atlético y un grupo de aficionados que encendieron bengalas "a escasos centímetros" de los caballos, lo que generó "una situación de altísimo riesgo". Jupol apunta también que las heridas fueron leves, aunque "podría haber sido mucho más grave".

La organización policial ha incidido en que el uniforme de la Unidad de Caballería está compuesto por tejido elástico tipo malla, un material "altamente inflamable" que podría haber provocado lesiones de mayor consideración a la agente. El caballo, por su parte, también sufrió quemaduras en la piel.

En este sentido exigen que se investiguen los hechos, se identifique y se sancione a los responsables del lanzamiento de bengalas, así como la revisión de los protocolos de seguridad en los recibimientos de equipos para evitar estas situaciones.

Jupol pide una "compensación" en partidos de alto riesgo

El sindicato ha aprovechado la ocasión para denunciar "el nivel de exposición y riesgo" que asumen los agentes de Policía Nacional en los dispositivos de seguridad para encuentros de fútbol, "especialmente en los partidos considerados de alto riesgo".

"El uso indiscriminado de material pirotécnico, la presión de grupos ultras y la falta de colaboración efectiva de los organizadores convierten estos operativos en intervenciones potencialmente lesivas", han alertado.

Así, han exigido que los dispositivos de seguridad cuenten con una "compensación acorde al riesgo asumido". Jupol denuncia que los agentes y la ciudadanía son quienes asumen "el coste económico y físico de garantizar la seguridad de un espectáculo privado".

El sindicato reclama al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que actúen "de forma decidida" para que los organizadores del espectáculo futbolístico asuman todos los costes de los dispositivos de seguridad, incluyendo compensación económica.