SALUD
La Paz y Ramón y Cajal impulsan el primer ensayo en España de una córnea impresa en 3D
El avance consolida a los hospitales madrileños como referentes en oftalmología regenerativa y desarrollo de terapias oculares avanzadas dentro del Sistema Nacional de Salud
Investigadores del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Universitario Ramón y Cajal han puesto en marcha el primer ensayo clínico en humanos en España de un implante de córnea impreso en 3D. El estudio, impulsado a través de sus institutos de investigación -Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) e Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)-, busca ofrecer una nueva alternativa terapéutica frente al denominado ‘melting’ corneal, una complicación grave que puede comprometer la integridad del globo ocular y provocar pérdida de visión.
El ‘melting’ corneal es una situación clínica extrema que conlleva riesgo inminente de perforación ocular. Puede aparecer tras infecciones severas, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, úlceras corneales avanzadas, quemaduras químicas o complicaciones posquirúrgicas. En estos casos, el tejido corneal se degrada de forma acelerada y pierde su función protectora.
Hasta ahora, el abordaje terapéutico dependía en gran medida de la disponibilidad urgente de tejido donante, con opciones limitadas y resultados variables. El nuevo implante, elaborado con colágeno humano e impreso en 3D, está diseñado para estabilizar de forma inmediata la córnea dañada. Actúa como un andamio biológico que refuerza el tejido y permite ganar tiempo para la recuperación ocular, un objetivo difícil de alcanzar con las técnicas convencionales.
El dispositivo proporciona soporte estructural en córneas con pérdida severa de espesor y alto riesgo de perforación. Su biocompatibilidad y capacidad de integración en el tejido sin inducir inflamación lo convierten en una alternativa innovadora, especialmente en pacientes en los que los tratamientos habituales han fracasado.
Según han detallado fuentes del Gobierno regional, los estudios preclínicos han demostrado la seguridad y eficacia del implante en modelos animales con patologías corneales asociadas a pérdida de visión. En fases posteriores, los investigadores prevén ampliar su uso a otras enfermedades de la córnea que actualmente pueden derivar en ceguera irreversible.
El proyecto está liderado por María P. De Miguel, directora del Grupo de Ingeniería Celular de IdiPAZ, en colaboración con Francisco Arnalich, jefe de Sección de Córnea del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal e investigador de IRYCIS.
La aprobación del ensayo por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) representa, según el Ejecutivo autonómico, un hito para la oftalmología regenerativa y refuerza el papel de estos centros madrileños como referentes en innovación biomédica y desarrollo de terapias oculares avanzadas dentro del Sistema Nacional de Salud.
