Ninguna carretera de la región precisa el uso de cadenas para circular por ella

Ninguna carretera de la Comunidad de Madrid necesita cadenas o neumáticos de invierno para circular por ella a las 19.25 horas de este viernes, según ha informado Emergencias 112.
La nieve caída a lo largo de este viernes ha hecho necesario durante la tarde que los vehículos que circulasen por la M-601 (Puerto de Navacerrada) y la M-604 (Puerto de Cotos) utilizasen cadenas o neumáticos de invierno alrededor de las 18.30 horas.
No obstante, una hora después Emergencias 112 ha comunicado que ya no era necesario su uso para poder transitar por estas vías.
La sierra de Madrid se encuentra este viernes en aviso amarillo por nevadas con la posibilidad de que se acumulen hasta cinco centímetros de nieve en cotas superiores a los 1100-1200 metros, aviso que se extenderá hasta este sábado a mediodía.
También está activo durante este viernes, y hasta el sábado a las 18.00 horas, el aviso amarillo por viento, ya que se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora de viento de componente oeste.
