SUCESO
Una mujer de 70 años en estado grave al ser atropellada por un autobús en San Blas
Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que el suceso ha ocurrido sobre las 19:30 horas en la calle Aquitania
EFE
Madrid
Una mujer de unos 70 años de edad ha resultado herida de gravedad esta tarde al ser atropellada por un autobús urbano, fuera de un paso de peatones, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.
Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que el suceso ha ocurrido sobre las 19:30 horas en la calle Aquitania.
Asistencias de Samur-Protección Civil la han atendido por un traumatismo craneoencefálico y, tras ser intubada, la han trasladado en estado grave al hospital 12 de Octubre.
La Policía de Madrid investiga el suceso y ha acompañado al convoy sanitario en el traslado de la víctima.
