Milagro de la Aemet por San Valentín: Madrid se despide de la lluvia y el frío hasta el próximo jueves

Se fue Nils y, sin casi tregua, llegó Oriana. La sucesión de borrascas ya es habitual en el tiempo de la Comunidad de Madrid, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un mensaje esperanzador: "Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie".

Eso sí, eso no significa que la capital en su totalidad cuente con buen tiempo. Aunque no vaya a llover, en la Sierra de Madrid la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide extremar la precaución por fuertes rachas de viento.

¿El fin de las precipitaciones?

Desde luego, la capital espera un giro radical en su tiempo. La Aemet pronostica que, por primera vez en mucho tiempo, no se produzcan lluvias en la jornada del sábado, 14 de febrero, como un milagro para disfrutar al máximo de los planes por San Valentín. Además, tampoco espera precipitaciones para los próximos días. El día estará marcado por el sol, que se espera que salga a partir de las 6:00 horas de la mañana. A las 12:00 horas brillará con mayor intensidad tras la despedida de las nubes. Por otro lado, la intensidad del viento disminuirá con el paso de las horas.

La suerte acompañará en mayor medida a la zona de la capital, ya que en la sierra la Aemet ha vuelto a activar el aviso amarillo por vientos y nevadas. La predicción para la montaña es de cielo nuboso o con intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso o despejado hacia el final del día. Las precipitaciones serán débiles o localmente moderadas en la primera mitad del día y la cota de nieve irá en descenso de los 1000 hasta los 600 metros. Eso sí, cuidado con el viento: soplarán vientos muy fuertes del noroeste con probabilidad de rachas huracanadas en la primera mitad del día.

Continúa el descenso de las temperaturas

La Aemet despide a las lluvias, pero no al frío: las temperaturas continúan descendiendo en la capital, donde los termómetros oscilarán entre los 10 grados de temperatura máxima y los 4 grados de temperatura mínima. Para el domingo 15 se acentúa más el descenso en las mínimas, que alcanzarán los 0 grados.

En la montaña, las temperaturas también estarán en descenso. En Somosierra, zona de aviso amarillo, los termómetros alcanzarán temperaturas mínimas de -4 grados y la temperatura máxima será de 2 grados. En Cercedilla, la temperatura mínima será de -2 grados y, la máxima, de 4.

¿Llega el buen tiempo?

La Aemet pronostica para la capital que el sol llegue y que, además, continúe durante las próximas jornadas. La probabilidad de precipitación se desploma de forma drástica para los próximos días, específicamente hasta el jueves 19 de febrero, día en el que la Aemet espera que vuelvan las lluvias.