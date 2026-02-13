MADRID
Ayuso anima a los sanitarios que inician su carrera a elegir Madrid para formarse, con más de 2.000 plazas
"En el caso de Enfermería, de hecho, Madrid es la única región en la que están reconocidas todas sus especialidades", ha apuntado la presidenta madrileña
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado este viernes a médicos y enfermeros residentes que inician su carrera profesional que elijan la región para formarse, donde hay más de 2.004 plazas de formación sanitaria distribuidas en 55 especialidades de cara al año 2025/2026, con incremento en 65 plazas con respecto al año previo.
Lo ha señalado desde unas jornadas celebradas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano con el objetivo de orientar a estos profesionales en sus futuras especialidades. "Os trasladamos todo nuestro ánimo en esta recta final y os deseamos lo mejor en vuestra carrera profesional que empieza ahora, y os esperamos en esta región que ama la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tenemos", ha trasladado la presidenta ante los profesionales.
Así, ha subrayado que quiere que elijan Madrid como su "segunda casa" para completar estos años fundamentales con una formación "pensada para cada uno, para cuidar y también para ser cuidados".
El objetivo es conseguir, tras este periodo, estabilidad laboral y reconocimiento con contratos "de mayor duración y aplicando medidas retributivas y no retributivas", entre las que ha destacado la limitación del número de pacientes en agendas o turnos mixtos que permitan la conciliación. También, ha indicado que se lanzan ofertas de empleo público bianuales, con complementos salariales a partir del primer curso.
"En el caso de Enfermería, de hecho, Madrid es la única región en la que están reconocidas todas sus especialidades", ha afirmado la dirigente autonómica, quien ha hecho alusión a las convocatorias específicas para enfermeras especialistas en geriatría, pediatría, salud mental, obstetricia y ginecología mediante procesos de concurso de méritos con el objetivo de estabilizar el empleo fijo.
Sin embargo, considera que cuando uno elige Madrid lo hace "por un sistema que encabeza los mejores indicadores, los más prestigiosos", con tres hospitales públicos entre los mejores del mundo.
"Somos la comunidad con el menor tiempo de espera para la realización de una intervención quirúrgica con mayor cobertura horaria en Atención Primaria, es la única con hospitales públicos acreditados para realizar todos los trasplantes, lideramos la investigación biomédica, las terapias avanzadas y los diagnósticos y tratamientos", ha enfatizado.
