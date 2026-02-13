Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NUEVA NORMATIVA

Se acabaron las llamadas spam para los madrileños: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Las multas para las comercializadoras podrían oscilar entre los 600.000 a los 6 millones de euros

El objetivo de esta medida es regular las prácticas abusivas en la contratación de la electricidad, reforzando la protección de los clientes

Irene Pérez Toribio

Madrid

Un 59,4% de los consumidores admite recibir llamadas 'spam' casi todos los días. Ante estos datos, los servicios de electricidad y telecomunicaciones se colocan en el punto de mira de Facua por ser las empresas que más se benefician de este tipo de comunicaciones. Con el objetivo de regular las prácticas abusivas y acabar con "la contratación en caliente" de la electricidad, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de febrero un real decreto que saca adelante un nuevo reglamento de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica.

Esta nueva normativa prohíbe de forma general a estas compañías realizar llamadas 'spam' a los hogares para hacer publicidad o contratar servicios, salvo que sean los propios consumidores quienes hayan pedido de forma expresa recibir estas comunicaciones. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que, además de poner fin a esta forma de contratación apresurada, las compañías deberán enviar al cliente toda la documentación en lenguaje simple y accesible previo a la firma de nuevos contratos.

Entre las medidas adoptadas, también se pretende eliminar las barreras para cambiar de contrato como penalizaciones y permanencias abusivas

Con la mirada puesta en una modernización del sistema eléctrico que refuerce la protección de los clientes, la ministra matiza que todas las llamadas serán grabadas y estarán siempre a disposición de los usuarios que lo soliciten. "Queremos reequilibrar la balanza entre los consumidores y las comercializadoras eléctricas sin barreras, sin prácticas comerciales abusivas y sin la promoción de ofertas poco ventajosas y poco transparentes para los consumidores", ha señalado.

Así, las comercializadoras que no respeten lo aprobado este martes, podrán enfrentarse a sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de entre 600.000 y 6 millones de euros, de acuerdo a la Ley 24/2013 del sector eléctrico.

Tres niveles de protección de los consumidores

Con este cambio normativo, el Ejecutivo defiende la existencia de tres niveles de protección a los que los consumidores podrán acogerse frente a las llamadas 'spam'. Además del nuevo decreto aprobado, los usuarios podrán protegerse mediante el artículo 66 de la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que fija el derecho de los usuarios a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales y, mediante la ley 10/2025 de 26 de diciembre, con la que se establece un prefijo específico para este tipo de comunicaciones.

