Herido grave un repartidor que viajaba en moto tras chocar con un coche en Hortaleza

Un hombre de 37 años que viajaba en una moto como repartidor ha sido trasladado en estado grave al hospital de La Paz tras chocar la moto que conducía con la parte trasera de un coche en la M-11 en el distrito de Hortaleza, de forma que su cuerpo ha impactado con la luna del vehículo.

Según han informado a EFE fuentes de Emergencias Madrid, el hombre llevaba una mochila de gran capacidad de una empresa de reparto cuando se ha producido esta colisión por alcance a las 17:00 horas de este viernes en el kilómetro 3 de la M-11 en sentido salida de la capital.

Hasta el lugar se ha desplazado Samur-Protección Civil para atender al motorista, que ha sufrido varias fracturas abiertas y heridas en el cuello, por lo que ha sido trasladado grave e intubado al hospital de La Paz custodiado por la Policía Municipal de Madrid, mientras que el conductor del coche no ha sufrido ninguna lesión.

El accidente ha obligado a cortar la carretera, que ha quedado ocupada por los servicios de emergencias, por lo que se ha desviado el tráfico hacia la A-2, y la Guardia Civil ha realizado el atestado del accidente.