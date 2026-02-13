Cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT: la Guardia Civil alerta a los conductores madrileños

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia a nivel nacional y, por ende, también a los conductores de Madrid. Esto se hace en el marco de una nueva oleada de correos electrónicos fraudulentos que simulan proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los mensajes informan, con tono de urgencia, de una supuesta multa pendiente e instan al pago inmediato bajo la amenaza de un incremento del importe.

Según han detectado las autoridades, los ciberdelincuentes están reenviando este tipo de campañas en las últimas semanas, variando tanto el contenido como la cantidad reclamada, para intentar engañar a las víctimas. El objetivo es claro: obtener datos personales y bancarios mediante el uso de enlaces que redirigen a páginas web falsas con apariencia oficial.

Sensación de urgencia con frases alarmistas

"Tenga en cuenta que no pagar esta multa después de este día resultará en un incremento a 95 euros, por lo tanto, le instamos a regularizar esta situación lo antes posible". En este tipo de mensajes, los ciberestafadores utilizan el tono de urgencia para intentar convencer a la víctima de que realice el pago de la multa cuanto antes para evitar los cargos adicionales. En algunos casos, incluso se fija un límite de 30 días para reforzar esa sensación de urgencia.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explica que hay varios signos que nos pueden ayudar a detectar que se trata de una estafa, aunque no se perciban a simple vista. La maquetación del correo, el saludo, la dirección del remitente o la sensación de urgencia son características que apuntan a que el emisor no es fiable.

Para reforzar la apariencia de legalidad, los estafadores simulan un proceso de validación mediante el envío de un código al teléfono móvil del usuario, que en realidad nunca llega. Tras introducir los datos, la página redirige a la web oficial de la DGT, pero para entonces los ciberdelincuentes ya han obtenido la información necesaria para cometer el fraude.

¿Qué hacer en caso de caer en la estafa?

El INCIBE recomienda actuar con rapidez. En primer lugar, se debe contactar inmediatamente con la entidad bancaria para bloquear posibles movimientos sospechosos o anular la tarjeta afectada. También es importante recopilar todas las pruebas disponibles, como capturas de pantalla, correos recibidos o justificantes. Después, se debe presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aportando toda la documentación recopilada.

Si se recibe el correo y no se accede al enlace, desde el Instituto recomiendan reportarlo en su buzón de incidentes para ayudar a identificar este tipo de campañas y proteger a otros usuarios, además de bloquear al remitente y eliminar la notificación.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil no notifica sanciones a través de correos electrónicos

Desde la Guardia Civil insisten en que la DGT no notifica sanciones a través de correos electrónicos con enlaces de pago directo y recuerdan la importancia de desconfiar de cualquier mensaje que exija una actuación inmediata. La prevención y la verificación de las comunicaciones oficiales siguen siendo la mejor defensa frente a este tipo de fraudes que ya circulan entre los conductores madrileños.