TRANSPORTE
Fuenlabrada pide al Ministerio que le informe de la solución para el muro caído de la C-5
Esta reacción se produce después de que el Adif comenzara a retirar este jueves el muro derrumbado junto a las vías de la Línea C-5 de Cercanías a su paso por la localidad
EFE
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha enviado una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solicitando que le informe "tanto de la solución técnica que tenga previsto adoptar como de los plazos para arreglar el tramo de muro de la línea C-5 que se derrumbó hace unos días".
Fuentes municipales han señalado a EFE que desde el Ejecutivo local, del PSOE, ha pedido que también se mantenga al Consistorio "puntualmente informado sobre el estado en el que se encuentran otros tramos del cerramiento de la línea de ferrocarril que pudieran encontrarse en mal estado".
Esta reacción se produce después de que el Adif comenzara a retirar este jueves el muro derrumbado junto a las vías de la Línea C-5 de Cercanías a su paso por la localidad, algo que fue advertido por el PP el miércoles, que exigió "actuaciones inmediatas ante una situación de riesgo evidente".
Tras esta denuncia del PP, una subcontrata de Adif lleva trabajando desde primera hora de este jueves para retirar el muro caído y para colocar una valla provisional para asegurar la zona y cerrar al paso a las vías, ya que se encuentra en una zona próxima a viviendas y paso habitual de trenes.
Aún así, desde el PP han insistido en que el muro cayó hace ya varios días sin que ninguna administración competente advirtiera de ello, además de que el citado muro "llevaba apuntalado desde al menos julio de 2024, y que dispone de pruebas gráficas que así lo acreditan".
Por este motivo, en la carta que ha enviado el Ejecutivo local al Ministerio de Transportes ha pedido también que "se notifique de manera inmediatamente al Ayuntamiento cualquier incidente que pueda producirse en la infraestructura del Cercanías a su paso por la ciudad".
Además, el Ayuntamiento ha comunicado que mantiene cerrado el paseo peatonal que discurre en paralelo a la vía a la altura del tramo afectado por el derrumbe.
Fuentes municipales han insistido a EFE que la pasada semana el Ayuntamiento ya sacó adelante una propuesta en el Pleno para exigir al Ministerio, a Renfe y a ADIF que auditen la situación de la infraestructura de Cercanías y que lleven a cabo mejoras concretas en la línea, con un calendario y plazos para el desarrollo del Plan.
