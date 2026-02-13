SUCESOS
Dos detenidos por robar a punta de cuchillo y con pasamontañas en una estación del Metro de Madrid
Los agentes interceptaron en Coslada Central a los atracadores, uno de ellos menor de edad, y recuperaron las pertenencias de las víctimas, también menores
La Policía Local de Coslada ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación con arma blanca cometido contra varios menores en las inmediaciones de la estación de Metro de Coslada Central.
Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del pasado día 10, cuando una patrulla uniformada, que circulaba en un vehículo policial rotulado, fue comisionada por la emisora central tras recibirse el aviso de un atraco en la calle Doctor Fleming, junto a la entrada de la estación.
Con la descripción facilitada, los agentes se dirigieron de inmediato a la zona y, siguiendo la posible vía de huida, localizaron a dos varones que coincidían plenamente con los datos aportados, a la altura del andén del Metro.
Tras darles el alto e identificarlos, y ante la sospecha de que pudieran portar armas, los policías realizaron un cacheo superficial y hallaron en la cintura de uno de ellos un cuchillo metálico de grandes dimensiones.
Uno de los detenidos es menor de edad
Posteriormente, se comprobó que uno de los implicados tiene 15 años y el otro, 19. Paralelamente, agentes de Policía Local y Policía Nacional se entrevistaron con las víctimas, también menores, que relataron que habían sido abordadas por dos individuos con pasamontañas en la pasarela próxima al Metro.
Según su testimonio, uno de los asaltantes esgrimió un cuchillo, les amenazó y les exigió que entregaran sus pertenencias, sustrayéndoles diversos objetos personales y dinero antes de huir.
Entre los efectos intervenidos a los detenidos se encontraban pertenencias de los menores, lo que confirmó su presunta participación en el atraco y motivó su detención.
Los tutores legales de las víctimas fueron avisados para hacerse cargo de los menores y formalizar la correspondiente denuncia. Ambos arrestados fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyen las diligencias oportunas.
