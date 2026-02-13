Nuevos cortes en Cercanías Madrid: estas son las estaciones afectadas y las alternativas para los usuarios este fin de semana

Crisis en el transporte de Madrid este fin de semana: las obras de mejora del túnel de Sol provocarán modificaciones en el recorrido de las líneas C-3 y C-4. Durante los días 14 y 15 de febrero, los ciudadanos tendrán que optar por otro medio de transporte si necesitan hacer parada en este punto de la capital.

Desde Cercanías Madrid ya han explicado que esperan que estos cortes ocasionen los menores contratiempos posibles, por lo que tratarán de mejorar los servicios durante las fechas en la medida de lo posible, mejorando la fiabilidad de la red ferroviaria. El resultado que experimentarán los usuarios es que, pese a que los trenes sí pasarán por Sol, no realizarán parada en la estación.

El paso entre Nuevos Ministerios y Atocha estará cortado, por lo que la compañía ferroviaria recomienda a las personas que se suban a Cercanías durante estos días utilizar otras líneas, especialmente aquellas que pasan por el túnel de Recoletos.

Alternativas al cierre del túnel de Sol

Desde Renfe, se recomienda a todos los usuarios planear los desplazamientos contabilizando una mayor duración de tiempo. Se informará a través de varios canales las mejores alternativas a los usuarios.

Las líneas de Cercanías afectadas en estos cortes son la C-3 y la C-4. En la primera de ellas, los trenes con origen en Aranjuez comenzarán y finalizarán su recorrido en Atocha. Por otro lado, los servicios de la C-4 procedentes de Parla o Getafe Sector 3 terminarán en Atocha. Los que parten de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes lo harán en Nuevos Ministerios.

Las mejores vías alternativas para continuar con sus viajes serán las líneas C-2, C-7, C-9 y C-10 de Cercanías, que atraviesan el citado túnel de Recoletos y unen Atocha con Nuevos Ministerios, garantizando la continuidad del trayecto.

Noticias relacionadas

Además, debe tenerse en cuenta también que el cierre solo afecta a la estación de Cercanías, por lo que las líneas de Metro de Madrid sí que se mantendrán operativas a lo largo de todo el fin de semana.