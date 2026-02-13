La Guardia Civil vigila a los madrileños: controles sorpresa a cualquier hora del día para reforzar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo

La Dirección General de Tráfico vuelve a intensificar su presencia en las carreteras. Esta vez, vigila especialmente a los conductores madrileños con un dispositivo de que busca reforzar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo.

A través de controles que pueden realizarse en cualquier vía y a cualquier hora, la campaña pone el foco en el cumplimiento de la normativa, especialmente en el transporte de pasajeros y mercancías, revisando desde la documentación y el estado del vehículo hasta el consumo de alcohol o el uso del móvil al volante.

Los conductores madrileños, a examen

Este operativo comenzó hace escasos días y se mantendrá en marcha hasta el día 15, con controles repartidos por distintos puntos y sin horarios fijos. Ahora, no es la primera vez que se organiza una actuación de este tipo: en 2025 se impulsó una iniciativa similar, con la misma duración, en la que se inspeccionaron cerca de 43.000 conductores y se impusieron alrededor de 7.800 sanciones por motivos diversos.

Estos son los vehículos en los que se extremará la vigilancia

En esta ocasión, el foco está puesto especialmente en los vehículos dedicados al transporte de viajeros y de mercancías, una supervisión que también se enmarca en el contexto de las actuaciones coordinadas a nivel europeo bajo la operación Truck & Bus. Para ello, la DGT cuenta con la colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos agentes han advertido que los controles pueden aparecer en cualquier momento del día y en todo tipo de carreteras, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa y multar cuando proceda.

¿Qué revisa la Guardia Civil en sus controles?

Entre los aspectos que se pretenden revisar, figuran la velocidad, el uso y funcionamiento del tacógrafo, los tiempos de descanso y de conducción, el estado general del vehículo y posibles averías, el peso transportado y la correcta estiba de la carga, así como la documentación del conductor y del vehículo.

También se realizarán comprobaciones relacionadas con el consumo de alcohol o drogas, además de vigilar conductas de riesgo como conducir sin cinturón o utilizar el teléfono móvil al volante. En la última campaña, las irregularidades más repetidas tuvieron que ver con la ITV, la falta o errores en la documentación, el exceso de peso, la mala distribución de la carga y el incumplimiento del uso del cinturón de seguridad.

Este tipo de dispositivos se ponen en marcha varias veces al año y van variando según las prioridades del momento. En unas fechas se refuerza la vigilancia de alcoholemia, en otras se insiste en el estado mecánico de los vehículos y, en otras, en el control de velocidad o el uso del móvil y del cinturón. El resultado suele ser similar en cada edición, con un elevado número de sanciones derivadas de incumplimientos que afectan directamente a la seguridad vial.