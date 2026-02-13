Continúa el aviso rojo por desbordamiento en ocho puntos del Jarama, Henares y Alberche

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este viernes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberche, Henares y Guadarrama.

Concretamente en el caso del Jarama se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes), Valdepeñas (Patones) y otra más en San Fernando de Henares.

Por su parte, el río Alberche mantiene este aviso a su paso por Aldea del Fresno, mientras que el río Henares lo tiene en su estación de Espinillo, en la localidad de Alcalá de Henares. El Guadarrama se sitúa en nivel rojo a la altura de Villanueva del Pardillo.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, consultado por Europa Press a las 17.00 horas, el Jarama Puente Titulcia (Ciempozuelos) cuenta con valor medio en 3,57 metros, mientras que el aviso rojo lo marcan los 2,6 metros.

En el caso de la estación de Mejorada-San Fernando de Henares su nivel medio estaba en 3,05 metros (umbral rojo a partir de 1,75 metros), en la de Algete se encontraba en 3,13 metros (rojo a partir de 2,15 metros) y en Valdepeñas el valor medio era de 4,21 metros (rojo desde 3,5 metros). En la de San Fernando se situaba en 561,13, por encima de los 560,7 metros que marca el límite del aviso rojo.

La estación del Alberche en Aldea del Fresno marcaba un valor medio de 4,35 metros (rojo desde 3 metros), mientras que el Henares en la de Espinillo se situaba en 2,60 metros (rojo desde 2,3 metros). La estación de medición del Guadarrama en Picotejo era de 1,61 metros, por encima del umbral de los 1,55 que marca el nivel rojo.

Por otro lado, se encuentra en nivel naranja y en ascenso la estación del Lozoya en Alameda del Valle al estar en 0,89 metros y con tendencia al alza -el aviso rojo se sitúa en los 1,20 metros-.

Finalmente, las estaciones de medición de Puente de San Fernando Puente de Batán sobre el Manzanares, así como la de Puente Taboada sobre el Lozoya y la de Villalba en el Guadarrama se encuentran ya en aviso amarillo.