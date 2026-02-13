Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027

Los maestros de la Comunidad de Madrid están de suerte: podrán optar a una de las 685 plazas en las oposiciones de educación este año 2026, cifra récord que se sumará a los más de 68.300 docentes en total. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha hecho pública la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso de estos nuevos docentes a partir de septiembre.

Plazo y fases del proceso

El plazo de presentación de solicitudes comienza hoy, viernes 13 de febrero, y el periodo estará abierto hasta el 12 de marzo. La tramitación se puede realizar por medios electrónicos en la web oficial de la Comunidad de Madrid, mediante la acreditación correspondiente. La tasa de participación es de 69,32 euros por derechos de examen, que tendrá que ser abonado por cada una de las especialidades a las que se quiera presentar el candidato.

Una vez finalizado el plazo de solicitudes, la Dirección General de Recursos Humanos publicará las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos en el plazo de un mes. El estado de los aspirantes se podrá consultar en el portal de la Comunidad de Madrid.

El proceso constará de tres fases consecutivas y eliminatorias: oposición, concurso y prácticas. Estas se llevarán a cabo a principios de junio. La fecha de exámenes está por concretar, pero se estima que se fijen en la primera quincena de junio. Los aspirantes que aprueben comenzarán su labor en septiembre en los centros públicos de la región de destino donde iniciarán sus prácticas.

Máximos históricos en la educación madrileña

Del total de las 685 plazas, 162 corresponden a la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 149 serán para maestro de Educación Infantil, 144 de Inglés, 64 de Educación Primaria, 62 de Audición y Lenguaje, 61 de Educación Física, 38 de Música, 3 de Francés y 2 de Alemán. Estas cifras se ampliarán con las que se incorporen a la Oferta de Empleo Público de 2026, que se publicarán a lo largo de próximo trimestre.

Este incremento de profesionales se añade a otros dos máximos históricos en la educación en Madrid: un presupuesto de cerca de 7.000 millones de euros y la dotación en becas y ayudas al estudio no universitario con 256 millones para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos.