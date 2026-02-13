Choque político
Ayuso reprocha a Vox el bloqueo a Guardiola: "¿Nos quieren llevar a elecciones en Extremadura?"
La dirigente del PP pide a la formación de Abascal que no "boicotee" la estrategia común de la Comunidad de Madrid y Extremadura contra el Gobierno de Pedro Sánchez
"Después de Extremadura y Aragón llega Castilla y León; después Andalucía y muy pronto 2027. Tic-tac". La falta de acuerdo para la investidura de María Guardiola en Extremadura se ha colado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el bloqueo de Vox, a quien ha acusado de agitar el fantasma de la repetición electoral.
"Ahora también en Extremadura. ¿Nos quieren llevar a elecciones en Extremadura?", ha preguntado Ayuso en respuesta a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, durante la sesión de control. Ayuso ha pedido a Vox que no "boicotee" ni "ponga en peligro" lo que ha definido como una estrategia compartida de Extremadura y la Comunidad de Madrid frente al Gobierno de Pedro Sánchez.
Interés electoral
"¿Qué aportan ustedes? Circulen. Si no van a ayudar, circulen", ha añadido tras advertir que la inestabilidad institucional en Extremadura podría debilitar la posición de los gobiernos autonómicos del PP en asuntos como la financiación autonómica, la política fiscal o la defensa de competencias.
En su intervención, la presidenta madrileña ha reprochado a Vox que "utilice unas elecciones para meterse en las regiones de al lado pensando en sus réditos", mientras el PP sigue peleando "solo, con uñas y dientes" frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayuso ha citado, entre otros, el debate sobre energía, sanidad, Formación Profesional o la inmigración, al afirmar que el Gobierno ha promovido "esa regularización para que sigan viniendo (inmigrantes) de tres en tres sin poder controlar el acceso a servicios públicos".
Los "éxitos" de Ayuso
En respuesta, Pérez Moñino ha criticado "los éxitos" de la gestión de Ayuso, entre ellos los "siete años sin construir las 25.000 viviendas que prometió en 2019", el hacinamiento en el transporte público o el aumento de las listas de espera sanitaria un 64%.
La presidenta madriñela ha lamentado que Vox "esté comprando pancartas de segunda mano en las mismas tiendas que la izquierda", a lo que la diputada de la formación ha replicado que el PP "se une con la extrema izquierda para tumbar todas las propuesta de Vox". "Después de Extremadura y Aragón llega Castilla y León, después, Andalucía y muy pronto 2027. Tic-tac", ha rematado Pérez Moñino.
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo
- La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: 'En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid
- El proyecto de una nueva sede de Defensa en Castellana se topa con dos enemigos inesperados: los vecinos de El Viso y el Ayuntamiento
- Los doce castillos que se podrán visitar gratis este año en Toledo: '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias
- El paso de la borrasca Nils por Madrid: esta es la predicción del tiempo para este jueves, según la Aemet