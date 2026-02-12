Vecinos del barrio de las Letras piden la reducción de aforos en los locales de ocio para "evitar desgracias"

Los vecinos del barrio de Las Letras llevarán esta tarde al pleno del distrito Centro una proposición para pedir que se apruebe un plan de prevención de riesgos por incendios y accidentes, dada la afluencia masiva de personas a las discotecas y locales de ocio nocturno del barrio, y que se rebajen los aforos de éstos.

Esto es lo que defenderán los vecinos de este barrio dado que, según el texto de la iniciativa, quieren "tratar de evitar desgracias como la ocurrida en Crans Montana (Suiza)", en donde murieron 40 personas tras el incendio del bar Le Constellation en Nochevieja a causa de una bengala. Según apunta, en la actualidad las discotecas de Madrid "sobrepasan" sus aforos.

Una demanda que han recogido desde el consistorio madrileño y, según ha dicho este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno se van a "escuchar" estas demandas vecinales pero, ha matizado, que en cuanto a la petición de los aforos la normativa es ya "suficientemente restrictiva".

Asimismo, desde la Asociación de Vecinos Barrio de las Letras, Juan Carlos Mora Marín defenderá otra iniciativa que pide que se retiren de "inmediato cuantas terrazas de temporada/estacionales siguen en funcionamiento en el barrio de Cortes", además como que se instruyan los correspondientes expedientes por incumplir la autorización municipal.