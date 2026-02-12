Trabajadores de la Aemet se concentran en Madrid para pedir mejoras laborales y amenazan con una huelga

Los tres sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), FSC-CCOO, CSIF y UGT, se han concentrado este jueves en la sede del organismo estatal en Madrid reclamar mejoras laborales para la plantilla. La concentración ha reunido a entre 200 y 350 personas, según los sindicatos, que ahora están a la espera de ser convocados de manera oficial a una reunión el próximo día 16 con el Secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Por el momento, los sindicatos tienen autorización para llevar a cabo una protesta el próximo día 17 de febrero en la delegación territorial de Aemet en Valencia y el jueves 19, en la delegación territorial de Sevilla, según ha confirmado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y del de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Javier Chamorro. Si no se "desbloquee" la situación, avanzan que podrían plantear paros o una huelga de 24 horas.

Chamorro ha explicado que las organizaciones sindicales no quieren adelantar todas las convocatorias "de golpe": desean que haya "feedback" por parte de la dirección de Aemet y del propio Ministerio de Transición Ecológica, es decir, que los representantes de estos organismos "intenten desbloquear" la situación. Si no sucede esto, convocarían concentraciones "probablemente" en La Coruña y Zaragoza para la semana siguiente. "Si no hay avances, nos veríamos obligados a tener que convocar paros parciales o una huelga de 24 horas", ha indicado.

Con respecto a la concentración de este jueves, ha explicado que se ha desarrollado "bien" y que la plantilla del organismo estatal ha sido "muy participativa". Por el momento, están a la espera de ser convocados de manera oficial el próximo lunes para participar en una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Sobre el último encuentro con el propio Morán, entre otros responsables, ha señalado que se les comunicó que Transición Ecológica "admitía" gran parte de las cuestiones "estructurales" por las que protestan como "la falta de empleo público y la necesaria mejora de las condiciones e instalaciones". "Ellos defendieron que lo estaban intentando y, en el fondo, luchaban también contra la Dirección General de Función Pública, porque es la que al final tiene que autorizar muchas veces todo esto", ha relatado.

Por su parte, el responsable de UGT Servicios Públicos Madrid en Transición Ecológica, Alfredo Casado, ha añadido en declaraciones a Europa Press que los convocantes han sentido "un apoyo rotundo" por parte de de la plantilla, que "al final son los mayores perjudicados en esta situación". A su vez, ha recalcado que las negociaciones "no han avanzado" y que está todo "como empezó el primer día".

Aemet eliminará los turnos de 24 horas y el teletrabajo

Aemet eliminará los turnos de 24 horas habituales y reducirá el teletrabajo en los centros del Sistema Nacional de Predicción a partir de la primavera, con la entrada de una nueva promoción de funcionarios de cuerpos específicos de Meteorología, según señalaron a Europa Press fuentes del organismo estatal.

En un documento remitido a los trabajadores, al que ha tenido acceso Europa Press, Aemet explica que, aunque los turnos de 24 horas están considerados como "excepcionales", en los últimos años se han convertido "en la práctica" en la forma habitual de organización en varios centros de predicción. En este sentido, indica que hay evidencias científicas que demuestran que los periodos prolongados sin descanso reducen la capacidad de concentración, dificultan el análisis y aumentan el riesgo de cometer errores.

Además, detalla que el teletrabajo, que se extendió en el organismo estatal a raíz de la pandemia de COVID-19, "reduce la robustez del servicio" ante situaciones como cortes de suministro eléctrico, fallos en las comunicaciones domésticas, incidencias en el acceso remoto a la red interna o problemas técnicos similares, que escapan al control directo de la organización".

La representación sindical de Aemet (UGT, CCOO y CSIF) se opone a estas dos medidas y, entre otras cuestiones, reivindica una oferta pública de empleo extraordinaria. Para los sindicatos, Aemet no puede llevar a cabo un cambio "muy drástico" en las condiciones de trabajo y en la operativa del organismo estatal y además, hacerlo "todo a la vez" y en "perjuicio para la plantilla".

Además, critican que el organismo presentara el verano pasado su nuevo Plan Estratégico para el periodo 2025-2029 sin previa negociación con los sindicatos y reclaman que esta negociación se vuelva a abrir.