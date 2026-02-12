CHOQUE INTERNACIONAL
Sheinbaum critica la "calumnia" de Ayuso al llamar narcoestado a México: "Es absolutamente falso lo que dice"
La presidenta mexicana responde a la dirigente madrileña tras equiparar al país con Cuba y Venezuela en un vídeo emitido en un evento en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump
EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, equiparando a México con las "dictaduras" de Cuba o Venezuela y calificándolo de "narcoestado", y consideró que se trata de "propaganda" absolutamente falsa.
"No sé si valga la pena contestarle (a Ayuso), la verdad. Pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso lo que dice (...) Lo que les pasa es que no tienen argumentos contra nosotros. Entonces usan, pues, la mentira y la calumnia. Pero la gente sabe que no es cierto", afirmó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.
Sheinbaum respondió así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien equiparó a México con Cuba y Venezuela en un vídeo emitido durante un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida. La presidenta regional española deseó que "pronto Cuba, Nicaragua y otros países, como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden, o se les deja".
Tras estas palabras, la mandataria mexicana tachó de "propaganda" la acusación de narcoestado, al destacar que el país no es "copia" de ningún otro, a la vez que negó que hubiera censura por parte de las autoridades. "Además aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue. No hay censura, hay libertad, democracia", sentenció.
Sheinbaum defendió que en México es la "conciencia del pueblo la que prevalece" y la defensa de sus derechos, por lo que se tiene una visión del mundo distinta, que desde el "conservadurismo de fuera es muy difícil entenderlo", agregó.
La presidenta mexicana reivindicó la "grandeza" de la historia del país y el modelo político de su Gobierno conocido como la Cuarta Transformación (4T), una visión "surgida del pueblo, y de nadie más".
Finalmente, remarcó la disminución de homicidios, que desde septiembre de 2024 han caído un "42%" o la reciente detención del alcalde de Tequila (Jalisco, oeste), de su mismo partido, por lo que añadió que Ayuso sabe que no es cierto lo que dijo.
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo
- La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste
- La tractorada de Madrid, en directo: los agricultores paralizan el centro de la capital para protestar por la PAC y Mercosur
- Estos son los cortes de tráfico por la gran tractorada de Madrid: así puedes consultar el estado de las carreteras en tiempo real
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: 'En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid