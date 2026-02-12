CIRCULACIÓN FERROVIARIA
Retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por la presencia de plásticos en un tramo de catenaria
Adif ha informado de que se ha movilizado al personal necesario para solucionar la incidencia, localizada entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès, lo antes posible
La presencia de varios plásticos en un tramo de catenaria localizado entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès está provocando retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Adif ha informado que se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible.
Un usuario de la red social X ha documentado la situación, que ha calificado de "retrasos considerables". "Solo salió un AVE en la última hora", ha dicho, añadiendo después que "la situación no mejora".
Tras un parón inicial, la circulación entre las estaciones del Camp de Tarragona y Barcelona Sants se ha reanudado, aunque el servicio sigue pudiendo acumular algunos retrasos. Los operarios de Adif han podido retirar poco después del mediodía los plásticos que se habían enganchado a la catenaria en un tramo entre l’Arboç y Vilafranca del Penedès, y que habían obligado a detener el servicio.
