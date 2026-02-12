Así es el restaurante de moda en el que cenaron los jugadores del Real Madrid: alta cocina, arte y ambiente nocturno

Ni los atletas más disciplinados viven solo de rutinas y, de vez en cuando, es justo darse un homenaje. Así lo han hecho algunos jugadores del Real Madrid, quienes decidieron hacer una pausa y disfrutar de la noche madrileña en uno de los restaurantes de moda más exclusivos de Madrid, donde Vinicius y Mbappé ejercieron de anfitriones.

61., un misterio

El local en cuestión se trata de 61., una propuesta con enclave misterioso, pero tan sencilla como su descripción indica: arte, gastronomía y club. No se conocía su ubicación en su apertura en diciembre de 2025, pero tras unos meses de espera, se sabe que se ubica en el número 61 de la calle José Abascal, enfrente de la exclusiva discoteca Opium.

El local no ha pasado desapercibido para algunos de los personajes públicos más reconocidos de la actualidad. Otros rostros reconocidos como los actores Arón Piper y Ester Expósito o el cantante puertorriqueño Ozuna son, entre otros muchos, algunas de las figuras públicas que ya se habían pasado por el restaurante.

El actor Arón Piper y el futbolista Mbappé en 61. / 61.

Su oferta gastronómica

Que sea el favorito de los futbolistas madrileños no es casualidad. En 61. se definen como art dinning club y se trata del primer proyecto del grupo marbellí Mosh en la capital. Este espacio busca reinventar el mundo de la noche, pero con una excepción que los diferencia: es un club nocturno y un restaurante a la vez. Está abierto a cualquiera, pero tiene opción de espacios exclusivos.

El espíritu de 61. comienza en la cocina. Más allá de las figuras públicas que han dado eco al lugar, el local ofrece una experiencia gastronómica en manos del chef Franceschini, cuya propuesta se centra en platos a la brasa, muestra de su procedencia argentina. ¿Las recomendaciones? Las 'Costillitas Angus', melosas y que se deshacen en la boca, o un verdadero manjar como el lenguado menuière.

A medida que avanza la noche, el restaurante se transforma en un club nocturno. La intensidad de las luces baja, el espacio se vuelve más íntimo y la música asciende como protagonista. Este concepto es uno de los grandes atractivos del local que ha atraído a los jugadores del Real Madrid, perfecto para aquellos que buscan algo más que una simple cena o una salida nocturna.

Diseño cuidado al detalle

El restaurante 61. es la fusión entre la noche y la gastronomía, sin olvidarnos de su escenario vivo de arte y diseño. El club renueva sus piezas artísticas cada seis meses y, así, garantiza que cada visita ofrezca nuevas experiencias y descubrimientos.

Este nuevo espacio busca atraer la esencia marbellí hacia la capital. Apoyado por grandes socios del mundo deportivo y de la cultura, refleja una mezcla de experiencias culinarias, artística y diseño en un entorno único. Es un lugar que no se anuncia, se descubre.