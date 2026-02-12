SANIDAD
El PSOE-M llevará al Tribunal de Cuentas la condonación de 71 millones de euros al Grupo Quirón y Ribera Salud
La Consejería de Sanidad de Madrid asegura que la actividad clínica de los hospitales concertados está plenamente registrada
Agencias
El PSOE-M ha anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas la "condonación" de 71 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid al Grupo Quirón y Ribera Salud.
Lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del partido, Óscar López, en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press, en referencia a la información publicada por 'eldiario.es' en base a un documento interno que la Consejería ha tachado de "descontextualizado".
"No solamente ha cogido el dinero de las residencias y se le ha dado a los grupos privados, sino que encima condona y encima paga el doble de lo que estaba presupuestado. Es un escándalo lo que está pasando en Madrid", ha lanzado el ministro.
López ha cargado contra el Ejecutivo de Díaz Ayuso por "mover la partida que estaba destinada a residencias" y dedicarla al pago de la sanidad privada y ahora llevar a cabo este perdón.
La información de 'eldiario.es' detalla que entre 2017 y 2023 se dejó de apuntar en el sistema de balance un total de 71.653.032 euros en costes por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados. El motivo, según apunta en base a un informe de la Consejería de Sanidad sobre la libre elección al que ha tenido acceso este diario, es "no encontrar documentación de la actividad clínica".
Por su lado, desde la Consejería de Sanidad han explicado que el informe al que se hace referencia "no es un informe oficial" sino "un documento interno de trabajo descontextualizado" y cuya interpretación "no refleja la realidad asistencial ni económica", ya que los datos corresponden a un volcado informático preliminar "que no recoge todas las fuentes de información clínica disponibles".
Según han detallado a Europa Press desde el departamento que dirige Fátima Matute, "no existe falta de documentación". "La actividad clínica está plenamente registrada y puede consultarse por múltiples vías --Horus, historia clínica electrónica, informes en papel y aplicaciones específicas, citan--, que son las utilizadas habitualmente por los inspectores de la Consejería de Sanidad. La trazabilidad está garantizada", han remarcado
