SANIDAD

El PSOE-M llevará al Tribunal de Cuentas la condonación de 71 millones de euros al Grupo Quirón y Ribera Salud

La Consejería de Sanidad de Madrid asegura que la actividad clínica de los hospitales concertados está plenamente registrada

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (i), y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas (d), a su llegada a la reunión interparlamentaria del PSOE de Madrid, en la

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (i), y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas (d), a su llegada a la reunión interparlamentaria del PSOE de Madrid, en la / A. Pérez Meca - Europa Press

Javier Niño González

Agencias

Madrid

El PSOE-M ha anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas la "condonación" de 71 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid al Grupo Quirón y Ribera Salud.

Lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del partido, Óscar López, en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press, en referencia a la información publicada por 'eldiario.es' en base a un documento interno que la Consejería ha tachado de "descontextualizado".

"No solamente ha cogido el dinero de las residencias y se le ha dado a los grupos privados, sino que encima condona y encima paga el doble de lo que estaba presupuestado. Es un escándalo lo que está pasando en Madrid", ha lanzado el ministro.

López ha cargado contra el Ejecutivo de Díaz Ayuso por "mover la partida que estaba destinada a residencias" y dedicarla al pago de la sanidad privada y ahora llevar a cabo este perdón.

La información de 'eldiario.es' detalla que entre 2017 y 2023 se dejó de apuntar en el sistema de balance un total de 71.653.032 euros en costes por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados. El motivo, según apunta en base a un informe de la Consejería de Sanidad sobre la libre elección al que ha tenido acceso este diario, es "no encontrar documentación de la actividad clínica".

Por su lado, desde la Consejería de Sanidad han explicado que el informe al que se hace referencia "no es un informe oficial" sino "un documento interno de trabajo descontextualizado" y cuya interpretación "no refleja la realidad asistencial ni económica", ya que los datos corresponden a un volcado informático preliminar "que no recoge todas las fuentes de información clínica disponibles".

Según han detallado a Europa Press desde el departamento que dirige Fátima Matute, "no existe falta de documentación". "La actividad clínica está plenamente registrada y puede consultarse por múltiples vías --Horus, historia clínica electrónica, informes en papel y aplicaciones específicas, citan--, que son las utilizadas habitualmente por los inspectores de la Consejería de Sanidad. La trazabilidad está garantizada", han remarcado

Un estudio advierte sobre la "trayectoria de invernadero" y el riesgo de un calentamiento global irreversible

Avistan una nutria en el río Manzanares tras la crecida de los últimos días: "A poco que se respeta un poco la naturaleza..."

La población de la Comunidad de Madrid no toca techo: ya son más de 7'17 millones de habitantes

Tras 9 años varado, la Diputación de Toledo vende el barco del proyecto "Ciudad de Vascos"

'El Principito' estuvo en Carabanchel durante la Guerra Civil: la intrahistoria de cómo acabó en el frente

Así será la Semana Santa de Toledo 2026: cambios en los recorridos, nuevos pasos y experiencias musicales

Ayuso defiende la Medalla Internacional a EEUU: "No se da a un gobierno, se da a una nación"

Desarticulado un grupo criminal especializado en método de la 'siembra' en aparcamientos de centros comerciales

