La población de la Comunidad de Madrid no toca techo: ya son más de 7'17 millones de habitantes

La Comunidad de Madrid está de moda. Su población no deja de crecer mes a mes y, tras romper la barrera de los 7 millones de habitantes, apunta más alto y no parece encontrar su techo: ya son 7'17 millones de personas las que habitan en la región, tras aumentar en 57.000 en el último año, de los que más de la mitad son extranjeros.

En concreto, un total de 7.170.906 habitantes se encuentran empadronadas en la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2026, según la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 1.209.886 son extranjeros, el 16,87% del total, tras aumentar en más de 28.000 el último año (más de un 0'8% de incremento).

El aumento en los últimos tres meses es de 16.915 personas, un 0'24% más, lo que la convierte en la tercera comunidad en crecimiento en el último trimestre del año, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (0'34 %) y Castilla-La Mancha (0'27 %).

España rompe la barrera de los 49'5 millones

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 81.520 personas último trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.

De los 49,5 millones de habitantes que tiene España, 39.566.144 es población nacida en el país (18.696 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 10.004.581 son residentes en España nacidos en el extranjero, 100.216 más.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron marroquí (con 13.000 salidas), colombiana (12.500) y española (7.900).

Noticias relacionadas

El número de hogares se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre.