PSOE-M
Óscar López defiende los ministros-candidatos y cree que el PSOE de Lambán no hizo oposición a Azcón al llegar Alegría
El secretario general del PSOE-M ha rechazado establecer paralelismos entre la situación de Extremadura o Aragón y la de la Comunidad de Madrid
EP
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este jueves la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas y cree que el PSOE de Aragón encabezado entonces por Javier Lambán no se dedicó a hacer "oposición" al presidente 'popular' de Aragón, Jorge Azcón, tras llegar Pilar Alegría al territorio.
"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido, ha lanzado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha añadido que tuvo una "excelente relación" con el expresidente de Aragón, ya fallecido y una de las voces internas más críticas con decisiones del presidente Sánchez.
En el caso de Extremadura entiende que la federación "vivió una situación" después de la etapa del fallecido Guillermo Fernández Vara --encabezada por el ya dimitido Miguel Ángel Gallardo-- a la que se suma que es la primera vez que celebraban elecciones anticipadas, desacopladas de unas locales. Así, quien será previsiblemente alternativa del PSOE a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha defendido que cada elección tiene una "pregunta en el aire y un estado de ánimo".
Entiende que alguien pueda "hacerse la pregunta" de si es una estrategia fracasada enviar a perfiles del Gabinete de Pedro Sánchez como cabezas de lista en el territorio, pero él considera que es "buena" y que en el caso preciso de Madrid se está haciendo "una buena tarea" que está derivando en "buenos resultados". "La gente con valores progresistas, está escandalizada de lo que está pasando en el mundo (...) La pregunta es muy sencilla. ¿Lo que no quieres para el mundo, lo quieres para Madrid? Yo creo que no", ha apostillado. Por último, ha rechazado establecer paralelismos, ya que la situación de los presidentes del PP en los territorios es diferente en el caso de Azcón (Aragón) o María Guardiola (Extremadura) --que gobernaban solo desde 2023-- y la de Isabel Díaz Ayuso, en la Presidencia desde 2019.
