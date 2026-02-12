Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Satélite de la OTANAyuso y TrumpSede ABCSede de DefensaCopa del ReyNutria en el ManzanaresPresa del VadoBorrasca Nils
instagramlinkedin

PROGRAMACIÓN

Garbage, Tom Jones y Elvis Crespo completan el cartel de Noches del Botánico 2026: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición

El festival acaba de anunciar los últimos nombres de su décima edición: a falta de que las nuevas entradas salgan a la venta, ya han despachado 65.000 billetes y agotado nueve conciertos

El jardín botánico de la Complutense durante el concierto de Texas.

El jardín botánico de la Complutense durante el concierto de Texas. / FER GONZÁLEZ

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

54 conciertos. 60 artistas. Noches del Botánico celebrará su décima edición con un cartel que reúne, entre otros, ojo, a Garbage (5 de julio), Van Morrison (30 de junio y 1 de julio), Tom Jones (30 de julio), Elvis Crespo (15 de julio) y Pablo López (19 de junio). El festival acaba de anunciar los nombres que completan el cartel que ya adelantaron en diciembre. Tendrá lugar entre el 3 de junio y el 31 de julio. Y, por el momento, a falta de que las nuevas entradas salgan a la venta, ya han despachado 65.000 billetes y agotado nueve conciertos. Es tal el furor despertado que Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Jean-Michel Jarre y Danny Elfman han añadido más fechas. De nuevo, la cita se ha matenido fiel a la diversidad que tanto le caracteriza.

En esta ocasión, el ciclo recupera a algunos de los artistas que ya hicieron historia en él: es el caso de Rubén Blades (28 de julio), Nile Rodgers & Chic (23 de junio), Snarky Puppy (4 de julio), Pat Metheny (26 de julio) y LP (29 de julio). A ellos se suman grandes nombres que debutarán en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII del a Universidad Complutense: John Legend (22 de julio), OMD (18 de julio), The Kooks (25 de julio), Jeff Goldblum (2 de julio) y Tomora (8 de julio). Un viaje sonoro que se expandirá a Latinoamérica de la mano de Babasonicos (13 de julio), María Becerra (24 de julio), Cultura Profética (31 de julio), Gilsons (12 de julio) y Lasso (28 de junio). A nivel nacional destacan M-Clan (20 de junio), Veintiuno (18 de junio), Marta Santos (14 de junio) y Yerai Cortés (21 de junio), así como el homaneja a Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick (3 de junio). Las entradas saldrán a la venta el martes 17 de febrero a las 12:00.

Ana Belén, en las Noches del Botánico 2025.

Ana Belén, en las Noches del Botánico 2025. / RICARDO RUBIO

En 2025, con Max RichterVan Morrison y Ana Belén a la cabeza, reafirmó su éxito: 185.000 asistentes en los 50 espectáculos programados. Su variedad musical, la clave. El festival, galardonado en múltiples ocasiones, incluyendo el Iberian Awards y el Madrid Open Cities, acogió los conciertos de Santana, Mikel Erentxun, Texas, Beth Gibbons, Rozalén, Parcels, Zahara y Mikel Erentxun, entre otros. Una apuesta por el eclecticismo y la multiculturalidad que repetirán este año.

Noticias relacionadas

Chris Isaak, en las Noches del Botánico 2023.

Chris Isaak, en las Noches del Botánico 2023. / RICARDO RUBIO

La experiencia transciende lo puramente artístico: el usuario puede, además, disfrutar de amplias zonas de esparcimiento, un ambiente refrescante, hamacas y una vinoteca, todo ello con hasta 4°C menos de temperatura que el resto de la ciudad. Como en años anteriores, la cita abrirá sus puertas a las 19:30 para que los asistentes disfruten del entorno junto a una selecta oferta gastronómica. Dos ejes que, junto a su firme apuesta por la sostenibilidad, le diferencian del resto de propuestas. Así lo atestiguan las cifras: en 2025 despacharon 15.000 entradas más que en 2024.

Todos los conciertos de Noches del Botánico 2026

Junio

  • 03 - Homenaje a 'Omega'
  • 04, 05, 06 - Rigoberta Bandini
  • 07 - Two Door Cinema Club
  • 09 - Ethel Cain
  • 10 - Big Thief | Ata Kak
  • 11 - Shinova
  • 12 - Lia Kali
  • 13 - Ginebras
  • 14 - Marta Santos | Macario Martínez
  • 15, 16, 17 - Love of Lesbian
  • 18 - Veintiuno | Silvestre y la Naranja
  • 19 - Pablo López | Pamela Rodríguez
  • 20 - M-Clan
  • 21 - Yerai Cortés
  • 22 - Zaz
  • 23 - Nile Rodgers & Chic | Mark Guiliana
  • 25 - Cory Wong | Dong West
  • 26 - Beat
  • 27 - Antoñito Molina
  • 28 - Lasso | Ela Taubert
  • 30 - Van Morrison

Julio

  • 01 - Van Morrison
  • 02 - Jeff Goldblum | Take Me To The River
  • 03 - Jean-Michel Jarre
  • 04 - Snarky Puppy | Nate Smith
  • 05 - Garbage
  • 06, 07 - Danny Elfman
  • 08 - Tomora
  • 09 - Silvana Estrada / Mari Froes
  • 10 - Jean-Michel Jarre
  • 11 - Alabama Shakes
  • 12 - Nu Genea | Gilsons
  • 13 - Babasónicos | El Zar
  • 15 - Elvis Crespo
  • 16 - Belle & Sebastian
  • 17 - Rick Astley
  • 18 - OMD
  • 20 - ZZ Top
  • 21 - Biffy Clyro
  • 22 - John Legend
  • 23 - León Benavente | El mató a un policía motorizado
  • 24 - María Becerra
  • 25 - The Kooks
  • 26 - Pat Metheny
  • 27 - Diana Krall
  • 28 - Rubén Blades
  • 29 - LP
  • 30 - Tom Jones
  • 31 - Cultura Profética | Çantamarta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  3. La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste
  4. La tractorada de Madrid, en directo: los agricultores paralizan el centro de la capital para protestar por la PAC y Mercosur
  5. El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo
  6. Estos son los cortes de tráfico por la gran tractorada de Madrid: así puedes consultar el estado de las carreteras en tiempo real
  7. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  8. Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: 'En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid

Así es el restaurante de moda en el que cenaron los jugadores del Real Madrid: alta cocina, arte y ambiente nocturno

Así es el restaurante de moda en el que cenaron los jugadores del Real Madrid: alta cocina, arte y ambiente nocturno

El aeropuerto de Barajas supera 5,3 millones de pasajeros en enero y alcanza el mejor registro histórico

El aeropuerto de Barajas supera 5,3 millones de pasajeros en enero y alcanza el mejor registro histórico

El excapellán del colegio Highlands de La Moraleja, investigado por presuntos abusos sexuales a alumnas, niega por segunda vez los hechos

El excapellán del colegio Highlands de La Moraleja, investigado por presuntos abusos sexuales a alumnas, niega por segunda vez los hechos

Extinguido el incendio en el polígono del municipio de Borox (Toledo), tras más de 24 horas de trabajo

Extinguido el incendio en el polígono del municipio de Borox (Toledo), tras más de 24 horas de trabajo

Madrid estrenará el lunes un nuevo portal de datos abiertos más accesible y transparente

Madrid estrenará el lunes un nuevo portal de datos abiertos más accesible y transparente

Garbage, Tom Jones y Elvis Crespo completan el cartel de Noches del Botánico 2026: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición

Garbage, Tom Jones y Elvis Crespo completan el cartel de Noches del Botánico 2026: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición

Chamartín albergará el futuro Barrio de la Ciencia de Madrid

Chamartín albergará el futuro Barrio de la Ciencia de Madrid

Confirmado por Cercanías: las Líneas C-3 y C-4 se verán afectadas este fin de semana por el corte del túnel de Sol

Confirmado por Cercanías: las Líneas C-3 y C-4 se verán afectadas este fin de semana por el corte del túnel de Sol