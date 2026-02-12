Garbage, Tom Jones y Elvis Crespo completan el cartel de Noches del Botánico 2026: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición

54 conciertos. 60 artistas. Noches del Botánico celebrará su décima edición con un cartel que reúne, entre otros, ojo, a Garbage (5 de julio), Van Morrison (30 de junio y 1 de julio), Tom Jones (30 de julio), Elvis Crespo (15 de julio) y Pablo López (19 de junio). El festival acaba de anunciar los nombres que completan el cartel que ya adelantaron en diciembre. Tendrá lugar entre el 3 de junio y el 31 de julio. Y, por el momento, a falta de que las nuevas entradas salgan a la venta, ya han despachado 65.000 billetes y agotado nueve conciertos. Es tal el furor despertado que Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Jean-Michel Jarre y Danny Elfman han añadido más fechas. De nuevo, la cita se ha matenido fiel a la diversidad que tanto le caracteriza.

En esta ocasión, el ciclo recupera a algunos de los artistas que ya hicieron historia en él: es el caso de Rubén Blades (28 de julio), Nile Rodgers & Chic (23 de junio), Snarky Puppy (4 de julio), Pat Metheny (26 de julio) y LP (29 de julio). A ellos se suman grandes nombres que debutarán en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII del a Universidad Complutense: John Legend (22 de julio), OMD (18 de julio), The Kooks (25 de julio), Jeff Goldblum (2 de julio) y Tomora (8 de julio). Un viaje sonoro que se expandirá a Latinoamérica de la mano de Babasonicos (13 de julio), María Becerra (24 de julio), Cultura Profética (31 de julio), Gilsons (12 de julio) y Lasso (28 de junio). A nivel nacional destacan M-Clan (20 de junio), Veintiuno (18 de junio), Marta Santos (14 de junio) y Yerai Cortés (21 de junio), así como el homaneja a Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick (3 de junio). Las entradas saldrán a la venta el martes 17 de febrero a las 12:00.

Ana Belén, en las Noches del Botánico 2025. / RICARDO RUBIO

En 2025, con Max Richter, Van Morrison y Ana Belén a la cabeza, reafirmó su éxito: 185.000 asistentes en los 50 espectáculos programados. Su variedad musical, la clave. El festival, galardonado en múltiples ocasiones, incluyendo el Iberian Awards y el Madrid Open Cities, acogió los conciertos de Santana, Mikel Erentxun, Texas, Beth Gibbons, Rozalén, Parcels, Zahara y Mikel Erentxun, entre otros. Una apuesta por el eclecticismo y la multiculturalidad que repetirán este año.

Chris Isaak, en las Noches del Botánico 2023. / RICARDO RUBIO

La experiencia transciende lo puramente artístico: el usuario puede, además, disfrutar de amplias zonas de esparcimiento, un ambiente refrescante, hamacas y una vinoteca, todo ello con hasta 4°C menos de temperatura que el resto de la ciudad. Como en años anteriores, la cita abrirá sus puertas a las 19:30 para que los asistentes disfruten del entorno junto a una selecta oferta gastronómica. Dos ejes que, junto a su firme apuesta por la sostenibilidad, le diferencian del resto de propuestas. Así lo atestiguan las cifras: en 2025 despacharon 15.000 entradas más que en 2024.