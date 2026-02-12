Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los ramos de flores de San Valentín: a la venta con un precio de 1,99 euros

Cada año se repite la misma escena. Los enamorados compran flores y plantas cada 14 de febrero. San Valentín no es solo una fecha en el calendario, sino una oportunidad para reconectar, para celebrar y para expresar esos sentimientos que a menudo damos por sentados.

Por ello, a partir de este jueves 12 de febrero, Lidl pone en oferta unas flores con las que obsequiar al amor de tu vida sin preocuparte por el presupuesto. Estos descuentos se pueden encontrar en la página web de esta cadena de supermercados, que también informa de los productos que se pueden recoger en cualquier establecimiento.

Estos maravillosos ramos tienen un precio normal que rondan los 50 euros, pero en Lidl lo rebajan aún más y se pueden encontrar desde ramos de tulipanes por un precio imbatible de 1,99 euros hasta los 12,99 euros para los ramos más elaborados en las más de 90 tiendas repartidas por la Comunidad de Madrid.

Los precios

Esta es la oferta en plantas que podemos encontrar en Lidl hasta el 15 de febrero:

