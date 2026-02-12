El mago Jorge Blass dará el pregón del Carnaval de Madrid en Matadero

El Carnaval de Madrid ya tiene pregonero: el ilusionista madrileño Jorge Blass, reconocido internacionalmente en el mundo de la magia contemporánea, inaugurará la fiesta el sábado 14 de febrero a las 13:00 horas desde el escenario de Matadero, donde se celebrarán las principales actividades del carnaval hasta el 18 de febrero.

Blass ha expresado su entusiasmo por participar en la cita: “Estoy muy feliz de dar el pregón en mi ciudad”, y ha adelantado que su discurso será “muy mágico, con ganas de sorprender y de darlo todo para iniciar juntos esta gran celebración”, según el Ayuntamiento de Madrid.

Como en años anteriores, el pregón contará con interpretación en lengua de signos española (LSE). La jornada comenzará a las 10:30 con actividades abiertas a todo el público: música en directo de Chico-Trópico, magia callejera de David Navares, pompas gigantes de Magic Bubble, títeres de Ángeles de Trapo y una yincana teatralizada sobre la historia de la máscara a cargo de 7 Minutos de Gloria.

Además, los asistentes podrán participar en talleres creativos de diseño de disfraces, creación de máscaras y maquillaje artístico, mientras la Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá el espacio, sumando tradición y espectáculo al día inaugural.

A las 13:00 comenzará el desfile del carnaval, que partirá del Puente de Toledo y recorrerá Madrid Río hasta Plaza Matadero. El cortejo contará con teatro callejero, circo, títeres gigantes y actuaciones de compañías como La Fam Teatre, Todozancos, Tiritirantes y 7 Burbujas, junto a representaciones folclóricas y musicales de carnavales de América Latina.

Por la tarde, a partir de las 16:00, Matadero acogerá la gran fiesta del carnaval con un recorrido musical y coreográfico inspirado en los carnavales más emblemáticos del mundo. La programación incluye clase participativa con Caribe Mami, orquestas de Son de Cuba, un dance live show de samba callejera, concurso de disfraces y sesión de DJ con Miss Aleta.

El domingo 15, la celebración continuará con el tradicional manteo del pelele, dirigido por Arrabel Cultura Castellana, y el encuentro de comparsas y chirigotas, que ofrecerán coplas, cuplés y pasodobles cargados de humor, crítica social y espíritu popular.