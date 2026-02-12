FERIA ANDALUZA
Madrilucía mantiene su feria en Villaverde y descarta el traslado a Arganda pese a las críticas de Getafe
La organización de la "primera gran feria andaluza en Madrid" asegura que el proyecto está concebido para desarrollarse en el recinto Iberdrola Music
La feria Madrilucía, evento cultural que pretende trasladar a la Comunidad de Madrid el espíritu de la Feria de Abril de Sevilla, se celebrará finalmente en el recinto Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde, después de varias semanas de controversia por su ubicación.
La organización ha confirmado este jueves que el proyecto está concebido para desarrollarse en Iberdrola Music y que su "prioridad" es celebrarlo allí y consolidar en ese espacio su crecimiento en próximas ediciones. En un comunicado, los promotores han insistido en su "visión a largo plazo" y en el objetivo de que Madrilucía "evolucione y se perfeccione con cada edición", en diálogo con las administraciones públicas y el entorno.
En este contexto, la entidad organizadora ha rechazado las ofertas planteadas por otros ayuntamientos para acoger la feria, entre ellas la propuesta del Ayuntamiento de Arganda del Rey de trasladarla a la Ciudad del Rock. Aun así, han agradecido la disposición mostrada por los consistorios que se ofrecieron en las últimas semanas, al considerar que ese interés "refleja la buena acogida que ha generado la iniciativa".
La polémica se ha intensificado tras el rechazo expresado por el Ayuntamiento de Getafe a que el evento se celebre en Iberdrola Music. El recinto está situado en Villaverde, a escasos metros del término municipal getafense (solo los separa la M-45), y Getafe sostiene que los macroeventos celebrados allí generan problemas de movilidad, ruido y seguridad para sus vecinos. Desde el municipio también han denunciado en ocasiones anteriores efectos negativos derivados del uso de este espacio y aseguran que carece de "condiciones adecuadas".
A la discusión se ha sumado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ya se había pronunciado anteriormente sobre esta cuestión y ahora reclama a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que adapten el recinto o busquen otro "espacio adecuado".
Por su parte, los organizadores de Madrilucía han hecho un llamamiento a la "colaboración institucional y la responsabilidad compartida" para hacer viable la iniciativa y consolidarla como una cita cultural "estable y beneficiosa" para el territorio.
