Madrid estrenará el lunes un nuevo portal de datos abiertos más accesible y transparente

A partir del próximo lunes, la información del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid será "más accesible" para la ciudadanía. El Consistorio estrena una plataforma renovada que busca mejorar la experiencia de navegación, además de facilitar la reutilización de la información pública y el desarrollo de proyectos basados en datos.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, en la que ha recordado que el portal, que nació en 2014 con un catálogo de 74 conjuntos de datos, en la actualidad ofrece 673 conjuntos y más de 10.000 ficheros descargables.

Unas cifas que, en palabras de la portavoz municipal, han consolidado a Madrid comoo una referencia “a nivel nacional e internacional” por el volumen, variedad y calidad de la información publicada. Pese a ello, la evolución tecnológica y los cambios normativos hacían necesaria una actualización para “simplificar” la reutilización de los datos y volver a situar el portal “a la cabeza de los rankings internacionales”, ha detallado.

Por ello, en 2023 se puso en marcha un proyecto piloto basado en tecnología de código abierto que, tras obtener resultados positivos, ha impulsado la “evolución definitiva” del portal hacia esta solución. El nuevo sitio mantendrá toda la información ya disponible e incorporará funcionalidades avanzadas para mejorar la reutilización de datos municipales y el cumplimiento de directivas europeas, con más recursos de visualización (como mapas y gráficos) y un catálogo central que permita la "federación automática” de los contenidos.

También será "más intuitivo" que el sistema actual, en palabras de Sanz, con una clasificación "menos administrativa" de las distintas categorías temáticas de los datos, que estarán mas relacionadas con "los temas o bloques de temas que puede pensar la gente de la calle". Para la portavoz, los cambios "mejoran sustancialmente" la visualización e "impulsa" la reutilización de estos datos, lo cual es "una de las grandes demandas" de investigadores y ciudadanos interesados.

El proceso, ha añadido la vivealcaldesa, ha contado con participación ciudadana y de usuarios potenciales, además de una encuesta en línea para recoger aportaciones sobre accesibilidad, formatos, contenidos y visualización. El Ayuntamiento ya está mostrando información sobre la migración y el nuevo portal en la web municipal.