Julián Álvarez rompe su sequía y se une al vendaval que sacude al Barça

En una primera parte histórica, 45 minutos de puro vendaval rojiblanco ante un Barça impotente, Julián Álvarez volvió a ver puerta: fue el momento más oportuno para el argentino, el más inorportuno para el Barça. Julián participó en dos de los tres primeros goles, y acabó firmando el cuarto. Se quitó un peso de encima, arrullado por la inercia del partido. Todo jugó a favor del Atlético y en contra del Barça.

Arrancó Julián muy bien acompañado: junto a él, empezaron en el once Giuliano, Griezmann y Lookman, la gran sensación del Atlético en el mercado de invierno.

No es habitual que Simeone junte a tantos delanteros, por eso Julián empezó el partido con más presión que nunca: ante el rival que (teóricamente) le quiere fichar, en una semifinal de Copa, en su propio estadio y necesitado de romper una sequía histórica, con más de 100 días seguidos sin ver puerta en competición español, marcó en Champions en el 3-2 contra el PSV el pasado 9 de diciembre.

Tuvo la primera ocasión muy pronto, en el minuto tres, pero cuando intentaba encarar a Joan Garcia, Koundé le rebañó el balón en una gran acción defensiva. Estuvo quizás un poco lento el argentino y el francés, mucho más rápido, solventó el peligro.

La imagen del gol fantasma tras el error de Joan Garcia / Movistar

No pasó mucho tiempo hasta que Julián pudo celebrar un gol. No suyo, sino de su equipo: en el minuto 6, el césped le jugó una mala pasada a Joan Garcia, que no controló un balón cedido por Eric, y cuando quiso reaccionar, el balón ya había entrado en su portería.

Por si acaso, Julián fue a la presión, junto a Cubarsí, que intentó infructuosamente de evitar el gol. No llevó su firma, pero el argentino fue el primer jugador del Atleti en celebrar el 1-0.

Más suelto que en sus últimos partidos, Julián Álvarez fluyó como el jugador que suele ser. Sacó a relucir su versión más creativa cuando participó en el 2-0, abriendo el juego a la derecha en una contra que culminó con el gol de Griezmann.

El Atlético celebró el 2-0 / AP

Una ocasión de oro para liquidar el partido

Julián tuvo una ocasión inmejorable para dejar el partido -y casi la eliminatoria- visto para sentencia. Corría el minuto 23 cuando el Atlético firmó una contra impecable, que dejó al argentino en una disposición inmejorable, tras el pase de la muerte de Nahuel Molina.

Con todo a favor, Julián remató a puerta, pero Koundé volvió a ser una pesadilla para Julián. Fue el francés quien evitó el gol.

Poco después, Julián tuvo una sangre fría al alcance de pocos: cuando recibió un extraordinario pase de Giuliano desde el costado derecho, Julián pudo rematar a puerta. Cualquier delantero del mundo lo hubiera hecho, pero el '19' tuvo la pausa y la visión necesaria para comprobar que unos metros a su izquierda llegaba Lookman.

Le dio el balón -la intensidad justa, el golpeo perfecto- para que el delantero nigeriano firmase el 3-0. Corría el minuto 34. Una asistencia perfecta del argentino.

Contragolpe, gol y... adiós a la racha

Y poco antes del descanso, la apoteosis: el 4-0 llevó la firma de Julián. En esta ocasión, tras recibir precisamente un pase de Lookman: desde la frontal, Julián controló, levantó la vista y puso el balón lejos del alcance de Joan Garcia.

Más de cien días después, volvió a marcar: en el momento oportuno para él y para su equipo; la puntilla para un Barça irreconocible en el Metropolitano, con 4-0 al descanso.