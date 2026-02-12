La Inteligencia Artificial pronostica un giro radical en el alquiler de Madrid este 2026: solo 16 ciudades bajarán su coste

El alquiler en Madrid no para de subir y se ha posicionado como una de las mayores preocupaciones de los madrileños. La búsqueda de un piso en la capital es una verdadera carrera de obstáculos, donde hay que ser rápido para conseguir una oportunidad. El precio del alquiler de la vivienda en la Comunidad de Madrid acumula una subida de un 39% en los últimos cuatro años. En este contexto, la Inteligencia Artificial pronostica un giro radical.

Caída de precios en Madrid, según la IA

El Índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de alquiler. Este informe parece dar un respiro a los inquilinos de la capital, ya que prevé que en Madrid se produzca un ligero descenso con una bajada del 0,2% a cierre del primer trimestre del próximo año. Así, la ciudad se sitúa entre las que se espera que se produzcan caídas de precios.

Madrid es una de las 16 ciudades en las que se espera que disminuya el precio del alquiler frente a las 21 en las que se estima que subirán, de acuerdo con el informe de Fotocasa. Según explica Maria Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa: "Los descensos previstos en algunas capitales pueden interpretarse como ajustes puntuales tras episodios de fuerte calentamiento. No se trata de un cambio de ciclo, sino de un ajuste puntual".

Toledo y Baleares, a la cabeza

A nivel nacional, el mayor descenso se producirá en la ciudad de Toledo, donde el alquiler podría bajar hasta un 7%, otra de las ciudades en las que se produciría un ajuste puntual tras temporadas de aumento. Le siguen las ciudades de Tarragona (-4,5%), Bilbao (-4,3%), Huelva (-3,8%), Segovia (-3,4%) y Huesca (-3,0%).

Por el contrario, Baleares lidera las subidas nacionales con Palma al frente como la ciudad que mayor incremento trimestral registrará, con un 7,4%. En Castilla y León también se concentran algunas de las subidas más destacadas del país: Soria y Salamanca a la cabeza con un 6,3% cada una. Entre las subidas más notables siguen las ciudades de Santander (6,2%), Burgos (4,3%), Cuenca (3,8%) y León (2,8%).

En otras ciudades se espera que se mantenga el precio del alquiler, como en Zamora, Palencia y Ávila, en Castilla y León. En Andalucía, Almería se mantendrá estable, al igual que Las Palmas de Gran Canaria. Entre las grandes ciudades del país también destaca Barcelona, que a diferencia de Madrid, también se espera que se mantengan los precios del alquiler. Ahora, solo queda esperar para ver si la Inteligencia Artificial está en lo cierto.