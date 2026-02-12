64.545 hogares se benefician del Ingreso Mínimo Vital en Madrid: un 19.8% más que hace un año, por encima de la media nacional

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó a 64.545 hogares de la Comunidad de Madrid el pasado mes de diciembre, beneficiándose de él las 199.616 personas que viven en ellos. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), esto supone que en el último año el número de hogares que han percibido la prestación creció un 19,77%, sitúandose por encima de la media nacional. En bruto, se contabilizan 10.741 prestaciones más en la región.

En términos interanuales, el gasto destinado al IMV en Madrid aumentó un 19,45%, de 40 a 42 millones en gasto total. Pese a ello, el número de prestaciones registró un leve descenso mensual del 0,87%, aunque la comparación interanual sigue siendo positiva. Respecto a la cuantía media mensual por hogar, la variación interanual sube en la mayoría de comunidades, incluida Madrid; solo desciende en Navarra y en la Comunitat Valenciana.

El IMV mantiene además un marcado perfil femenino. En Madrid, el 69,35% de los titulares son mujeres (44.766), una proporción ligeramente superior a la media nacional, situada en el 68%. En total, la prestación llega a 108.171 mujeres en la comunidad.

Un 3,9% de la población total

La tasa de población protegida por esta ayuda alcanza el 3,9%. La cuantía media del IMV en Madrid es de 629,27 euros al mes por hogar, por encima de la media nacional (546 euros). Por beneficiario, la ayuda se sitúa en 203 euros mensuales, casi 20 euros más que el año pasado, frente a los 178,78 euros de media en el conjunto del país. El Principado de Asturias es la comunidad con mayor importe por beneficiario (283,58 euros).

Desde la puesta en marcha de esta prestación en 2020, Madrid acumula 98.658 ayudas concedidas. De ellas, el 77,73% corresponde a unidades con CAPI, mientras que 22.061 se han destinado a unidades de convivencia formadas por un solo adulto. Este mes, los menores protegidos por el IMV en la comunidad ascienden a 83.208. A nivel nacional, desde 2020, la protección del IMV ha llegado a 1.158.563 beneficiarios, en su mayoría menores.

El IMV es una herramienta clave frente a la pobreza —especialmente la infantil—, ya que incrementa la cuantía en función del número de menores que integran la unidad de convivencia. En la Comunidad de Madrid, desde su entrada en vigor, se ha protegido a 133.596 menores gracias a esta prestación.

La edad media de los beneficiarios del IMV en Madrid es de 28,42 años, lo que supone un respaldo relevante para jóvenes en situación de exclusión. Si se excluye a los titulares, la media baja a 19,94 años, lo que refleja un descenso respecto a diciembre.

En esta línea, se han incorporado mejoras para facilitar el acceso. Entre ellas, se permite solicitar la ayuda a mayores de 18 años o a menores emancipados con hijos a cargo, y se ha reducido el periodo de vida independiente exigido a jóvenes menores de 30 años de tres a dos años.