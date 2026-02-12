Fuenlabrada homenajea a sus comercios en el Carnaval: escogido el pregonero de las fiestas

Fuenlabrada ya tiene su pregonero del Carnaval 2026. En un homenaje al comercio local, será José Manuel Naranjo el encargado de dar el pregón en el punto álgido de las fiestas este domingo, cuando cerca de 60 entidades recorrerán las calles de la localidad en el Gran Desfile.

Pero, ¿quién es José Manuel Naranjo? Se trata del propietario de la carnicería José Naranjo, el comercio más antiguo de Fuenlabrada. Ubicada en la calle de la Plaza número 1, junto al antiguo Ayuntamiento (ahora Espacio Joven La Plaza), la tienda data de 1890, por lo que cuenta con más de un siglo de antigüedad. Hasta cuatro generaciones de fuenlabreños han pasado por ella.

Con este pregonero, el Ayuntamiento busca homenajear a los comerciantes de proximidad cuyo trabajo ha sido imprescindible para que Fuenlabrada sea reconocida recientemente por la Unión Europea como una de las mejores ciudades europeas del pequeño comercio, según ha destacado el Consistorio en una nota.

El pregón será en la plaza de la Constitución, una vez finalizado el Gran Desfile de Carnaval que comenzará el domingo 15 a las 11:00 horas y en el que participarán 58 entidades de toda índole que recorrerán las calles de la localidad llenando la ciudad de música y color.

De viernes a miércoles, la programación de las fiestas

La programación arrancará este viernes 13, a las 18:30 horas, en la misma plaza de la Constitución, donde tendrá lugar uno de los grandes atractivos de la programación de este año, la representación de la Chirigota del Carnaval de Cádiz de Luis María, un autor atrevido y poco convencional, y la fuenlabreña Comparsa Clandestina. Además, ese mismo día, los jóvenes de 12 y 13 años podrán disfrutar de su propia Fiesta de Carnaval en el Espacio Joven La Plaza, a partir de las 17:45 horas, con DJ, disfraces, mucha música y buen rollo.

El sábado 14, desde las 12:30 horas, comparsas y chirigotas nos harán disfrutar de la música carnavalera en la plaza de España y en la calle de La Plaza. Ya por la tarde, llega otro de los grandes eventos, el concierto del mítico grupo de pop-rock Los Inhumanos, que llenará la plaza de la Constitución desde las 18:30 horas. Por otro lado, en la plaza de la Concordia se celebrará la Fiesta Joven de Carnaval, desde las 20:00 horas, y a partir de las 20:30 horas tendrá lugar el Gran Baile de Máscaras en la carpa de la plaza de España con la música de Séptima Avenida.

Para no perder el ritmo, el martes 17 de febrero, como antesala al Entierro de la Sardina, la Phoenix Orquesta invitará a los vecinos a bailar, cantar y disfrutar en familia en la carpa de plaza de España, a las 18:30 horas.

Las fiestas de Carnaval finalizarán el miércoles 18 de febrero con el tradicional Entierro de la Sardina, este año acompañado del espectáculo 'El altar de muertos', fusionando cultura y tradición española y mexicana. El cortejo fúnebre desfilará a partir de las 17:30 desde la plaza de España pasando por las calles de Luis Sauquillo, las Navas, Fuente de los Cuatro Caños y calle del Ferial, donde tendrá lugar la tradicional quema de sardinas y peleles y donde la orquesta Atlántida Show pondrá el punto final a las celebraciones.