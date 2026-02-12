Desarticulado un grupo criminal especializado en método de la 'siembra' en aparcamientos de centros comerciales

La Policía Nacional ha desarticulado en Fuenlabrada un grupo criminal dedicado a cometer robos mediante el método de la ‘siembra’ en aparcamientos de centros comerciales del sur de Madrid. Tres varones fueron arrestados cuando intentaban sustraer el bolso a una mujer. Se les atribuyen nueve robos en vehículos, cuatro estafas y otros delitos asociados.

Investigación iniciada en abril

La investigación se inició a mediados del pasado mes de abril tras la comisión de un robo en el aparcamiento de un centro comercial de Fuenlabrada. Después de varias semanas de análisis, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y establecieron un dispositivo especial de vigilancia.

El operativo culminó el 22 de enero con la detención ‘in fraganti’ de tres varones en el párking del mismo municipio, cuando intentaban sustraer las pertenencias de una mujer utilizando el método de la ‘siembra’ y coincidían con las características físicas de los sospechosos.

A los arrestados se les considera presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, nueve robos en vehículos, cuatro estafas, delito contra la seguridad vial, falsedad documental, resistencia y desobediencia, además de tener una reclamación judicial en vigor.

Así actuaban: el método de la ‘siembra’

La primera denuncia se recibió tras unos hechos ocurridos en diciembre. La víctima relató que, después de realizar sus compras en el centro comercial, accedió a su vehículo para depositar las bolsas cuando un varón golpeó la ventanilla solicitando ayuda para recoger dinero que supuestamente se le había caído.

Al bajarse del coche para auxiliarle, la mujer dejó su bolso en el asiento del copiloto. Cuando regresó al vehículo, comprobó que había sido sustraído.

Según la investigación, el grupo estaba perfectamente organizado. Uno de los integrantes se encargaba de arrojar monedas al suelo y distraer a la víctima; un segundo sustraía el bolso del interior del vehículo; y un tercero esperaba al volante para facilitar la huida.

Para evitar ser identificados, utilizaban gafas falsas, gorros o gorras y bragas para ocultar el rostro, además de vehículos alquilados con documentación falsa. Aunque actuaban habitualmente en grupos de tres, la organización estaba compuesta por más personas que se alternaban para dificultar la imputación conjunta por grupo criminal y evitar repetir vehículos.

Más de 40.000 euros en cargos fraudulentos

Además de sustraer bolsos y efectos personales, los detenidos accedían a las cuentas bancarias de las víctimas mediante las tarjetas de crédito, documentación y teléfonos móviles robados. Con ellas realizaban reintegros en cajeros y compras en comercios de distintas zonas del sur de Madrid.

El perjuicio económico causado supera los 40.000 euros. Los investigadores han logrado vincular al grupo con al menos ocho robos adicionales cometidos con el mismo modus operandi en distintos centros comerciales de Fuenlabrada.