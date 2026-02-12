TEMPORAL
La crecida del río Jarama amenaza a personas y animales de chamizos ilegales en San Fernando
La Plataforma Ecologista Madrileña ha denunciado "la incapacidad" de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para "atajar este abuso sobre el patrimonio público natural"
La Plataforma Ecologista Madrileña ha alertado de que la crecida del río Jarama por las lluvias intensas de los últimos días ha vuelto a poner en riesgo a personas y animales domésticos en los chamizos ilegales de San Fernando de Henares.
Este colectivo formado por varias entidades medioambientalistas han señalado en un comunicado que las riberas del Jarama forman parte de un ecosistema protegido y son suelos no urbanizables.
En este sentido, han denunciado "la incapacidad" de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para "atajar este abuso sobre el patrimonio público natural y para hacer cumplir las normas urbanísticas más básicas".
Evacuación de urgencia
En estas jornadas de lluvias ha sido preciso evacuar de urgencia este núcleo de corrales y construcciones ilegales. Según la Plataforma, los suelos ocupados son zonas inundables y de alto riesgo que no deberían acoger actividades y construcciones.
Asimismo, la Plataforma ha señalado la labor que las administraciones competentes llevan ejerciendo desde hace años y la han tildado de "lamentable".
Por un lado, el Ayuntamiento sanfernandino no ha conseguido todavía restaurar la legalidad urbanística en la zona afectada, una parte suelo público que le pertenece.
Quejas de la Consejería
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid "se limita a rebotar las denuncias que recibe", han indicado los activistas, a pesar de que el Jarama en San Fernando es un ecosistema del Parque Regional del Sureste y de la Red Natura 2000.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, asimismo, se limita a poner sanciones "sin más pretensiones", tal y como han criticado desde la Plataforma.
