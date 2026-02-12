Continúan activos los avisos de nivel rojo por desbordamiento en el río Jarama, el Alberche y el Henares

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en cinco tramos del río Jarama, así como en otros dos puntos más del río Alberche y el Henares, que debido a las lluvias de los últimos días superan actualmente los límites de riesgo en el caudal. En concreto, los avisos en el Jarama se concrentran en la zona de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, así como en Titulcia, Valdepeñas y Algete. Por su parte, el Alberche en Aldea del Fresno y el Henares la zona de Espinillo, entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

De acuerdo con el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, consultado por Europa Press a las 9 horas, el caudal en el Jarama a su paso entre San Fernando y Mejorada es de algo más de tres metros, por encima de los 1,75 metros que marca el nivel rojo; mientras que en el punto de medición en San Fernando se sitúa apenas medio metro por encima.

En Titulcia el caudal medio es de 3,54 metros, por encima de los 2,60 metros; en Valdepeñas ronda también el metro por encima del nivel rojo de 3,50 metros; y en Algete se sitúa en 3,24 metros, por encima de los 2,15 metros que representa el nivel rojo. Por su parte, el río Alberche en Aldea del Fresno ronda casi el metro por encima del nivel rojo; y el Henares en el punto de control de Espinillo supera el nivel rojo por casi 50 centímetros.

Además de estos avisos rojos, la CHT también ha activado la alerta naranja entre Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo, así como el río Lozoya en el Paular. También hay activos otros cuatro puntos de nivel amarillo, principalmente en el Manzanares y también en el río Lozoya.

Embalses al 85%

Por su parte, el Canal de Isabel II ha informado de que los embalses de la Comunidad de Madrid se sitúan al 85% de su capacidad, con un total de 808,468 hectómetros cúbicos acumulados. Destaca el caso de la presa de El Villar, por encima de su capacidad, y el embalse de Valmayor, que ronda ya el 97%.

Hasta ahora, el Canal de Isabel II ha informado de desembalses extraordinarios en algunas de las presas de la región, todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad hidrológica del sistema.

Todos los desembalses, en caso de producirse, son notificados por parte de Canal de Isabel II tanto al organismo regulador de cuenca, la CHT, como a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).