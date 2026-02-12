Confirmado por Cercanías: las Líneas C-3 y C-4 se verán afectadas este fin de semana por el corte del túnel de Sol

Según ha informado Cercanías Madrid a los usuarios a través de su cuenta de 'X', este fin de semana las obras de mejora del túnel de Sol provocarán modificaciones en el recorrido de las líneas C-3 Y C-4. Cuando apenas ha pasado un día desde la finalización de la huelga de maquinistas, y con un clima de tensión aún palpable entre los usuarios, la empresa ferroviaria anuncia nuevos cortes que tendrán lugar a lo largo de los próximos 14 y 15 de febrero.

Con el túnel de Sol fuera de servicio y la estación cerrada, las líneas C-3 Y C-4 cesarán su servicio varias paradas antes del final de la línea:

C-3 (Aranjuez): finaliza en Atocha

C-4 (Colmenar Viejo / Alcobendas-SS de los Reyes): finaliza en Nuevos Ministerios

C-4 (Parla / Getafe Sector 3): finaliza en Atocha

Noticias relacionadas

Así, para desplazarse entre Nuevos Ministerios y Atocha, los usuarios deberán utilizar las líneas C-2, C-7, C-8, y C-10 por el túnel de Recoletos. Además, debe tenerse en cuenta que el cierre solo afecta a la estación de Cercanías, por lo que las líneas de Metro de Madrid, L-1, L-2, y L-3 sí que se mantendrán operativas a lo largo de todo el fin de semana.