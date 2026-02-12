Chamartín albergará el futuro Barrio de la Ciencia de Madrid

El Barrio de las Letras de Madrid tendrá su homólogo científico en Chamartín. El Ayuntamiento va a poner en marcha un 'Barrio de la Ciencia' en el distrito, una iniciativa que califica de “pionera” con la que busca impulsar la cultura científica, la innovación y la investigación y, al mismo tiempo, reforzar la proyección educativa y turística de la capital.

Se trata de una promesa electoral del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que echa a rodar "por fin" tras más de un año de trabajo conjunto del Consistorio con las distintas instituciones que forman parte del proyecto, el Museo de Ciencias Naturales, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, la Residencia de Estudiantes y el IES Ramiro de Maeztu.

"Entre todos hemos trabajado durante más de un año para poner la ciencia, la innovación y la investigación como una de las prioridades de la Ciudad de Madrid", ha destacado la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el distrito. La presentación oficial, según ha detallado, tendrá lugar el próximo miércoles 18 de febrero en la Escuela de Industriales.

El ámbito del futuro barrio se situará en un entorno delimitado por el paseo de la Castellana y las calles de Joaquín Costa, López de Hoyos y María de Molina, un área que, según el Ayuntamiento, reúne una “singularidad única” por concentrar referencias ligadas a la ciencia, la tecnología, la investigación y la historia. Su puesta en marcha combinará actuaciones de mejora del espacio público, con medidas como intervenciones de adecuación y posibles peatonalizaciones, con elementos urbanos de carácter divulgativo, como placas con citas de científicos célebres.

Además, incorporará una programación de actividades culturales y educativas que incluirá talleres, visitas, cine, jornadas y propuestas centradas en hitos y figuras científicas. El plan también prevé acciones de comunicación, participación y divulgación, con especial atención a la descentralización y desestacionalización del turismo, al promover nuevos puntos de interés más allá de los itinerarios habituales y en distintas épocas del año.

Para dar a conocer este nuevo espacio, el Ayuntamiento contempla la elaboración de guías, planos y mapas ilustrados, así como merchandising y campañas de publicidad dirigidas tanto a visitantes como residentes.