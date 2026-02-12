Ayuso se acerca a Trump sin complejos con la concesión de la Medalla Internacional a EEUU y enciende al Gobierno

De acuerdo con la Ley 2/2024, de 22 de abril, por la que se regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad de Madrid, la Medalla Internacional es un reconocimiento a "representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea" en visita oficial a la región y se concede "a iniciativa personal del titular de la Presidencia". Se creó en diciembre de 2017, cuando la presidenta madrileña era Cristina Cifuentes, pero no se concedió por primera vez hasta 2020, ya con Isabel Díaz Ayuso en Sol. Entonces fue Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, quien resultó condecorado.

Más allá del plano institucional, esta condecoración sirve para proyectar cierta dimensión internacional a la acción de gobierno de la presidenta madrileña a la vez que se dota de impronta ideológica. En el pasado la han recibido, aparte de Guaidó, el político conservador griego Apostolos Tzitzikostas, actual comisario europeo de Transportes y Turismo y presidente del Comité Europeo de las Regiones en el momento de ser distinguido, en 2021, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, o el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en 2023.

Un año después, Ayuso imponía la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Javier Milei apenas un mes después de que, en un mitin de Vox en Madrid, el presidente argentino llamara "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión ya encendió entonces a la oposición madrileña. Ahora, con la concesión de la Medalla Internacional a EEUU, lo ha vuelto a hacer. Y a los reproches se han sumado distintos ministros del Gobierno.

Preguntado por la concesión de la medalla en un momento en que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha endurecido su política migratoria y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en las que han muerto tiroteadas dos personas, están abiertamente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, vinculaba la decisión, como ya hizo Ayuso, al aniversario de la Declaración de Independencia de EEUU. "En 250 años de historia de Estados Unidos, por supuesto que es un faro de libertad y un ejemplo para las democracias occidentales", señalaba.

Pero el momento en que ha llegado el anuncio de la concesión de la distinción, con el Gobierno central confrontando cada vez más abiertamente con la presidenta madrileña, ha ofrecido la excusa perfecta. El mismo presidente, Pedro Sánchez, reprochaba a Feijóo este miércoles en el Congreso de los Diputados que no haya exigido la dimisión de la cúpula del PP madrileño tras el presunto caso de acoso en Móstoles. Y varios de sus ministros han cargado contra Ayuso a cuenta de la medalla, circunstancia que sirve a la izquierda para enfatizar la imagen que traza de la presidenta madrileña como "altavoz del trumpismo".

El titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha replicado que "el faro del mundo es Europa", un proyecto, ha añadido, "amenazado por la ultraderecha global". El de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llegado más lejos al referirse a los populares como "lamebotas del poder". Mónica García, ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, grupo que lidera la oposición en la región, se pregunta si "el faro que deslumbra a Ayuso" es el de "la violencia del ICE". Y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, ha reprochado que se dé la medalla a EEUU "justo el año del ICE, de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales".

No se ha concretado cómo ni cuando se procederá a la entrega de la condecoración. La recogerá, se limitan a señalar en Sol, "un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España". Pero, en cualquier caso, la medida supone un gesto de acercamiento más de Ayuso hacia EEUU. Desde que preside la Comunidad de Madrid, en 2019, ha viajado allí en cinco ocasiones, dos de ellas el pasado año. Y EEUU es el país invitado en 2026 en el Festival de la Hispanidad, el evento en torno a la comunidad latinoamericana que la presidenta madrileña auspicia en torno al 12 de Octubre.

La postura, como en otras cuestiones, del apoyo a Israel a la resistencia elaborar el registro de médicos objetores al aborto, marca un perfil propio un paso más allá dentro del PP. Es, de hecho, otro de los flancos por los que presionan el Gobierno y el PSOE. Con motivo de la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EEUU ha sido Patxi López, portavoz de Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, el que ha buscado de forma indirecta el desgaste de Feijóo.

"Hoy se trataba de hablar de política internacional. No ha dicho absolutamente nada, pero ya ha salido la jefa, la ideóloga, a decirlo todo", interpelaba al líder de la oposición desde la tribuna parlamentaria. "Ayuso va a dar la medalla de Madrid a Estados Unidos como principal faro del mundo libre. Y lo hace ahora, cuando el ICE, como si fuera las SS, sale de caza a por el inmigrante. ¿Están diciendo que no importa lo que suceda con los derechos civiles, con los derechos humanos si ese discurso les encaja ideológicamente? ¿Van a seguir ese mandato de Ayuso? ¿Así es como Feijóo lidera su partido? ¿Qué piensa él, qué dice, que hace? Absolutamente nada".