El Ayuntamiento de Madrid incorpora el sector del videojuego al Plan de Industria 2025-27

El Ayuntamiento de Madrid ha incorporado el sector del videojuego al Plan de Industria de la Ciudad de Madrid 2025-2027 mediante el Marco de Acción para el impulso de videojuegos y eSports.

Así lo ha detallado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha informado de la apuesta del Consistorio por la industria del videojuego “como un pilar estratégico de futuro”.

La acción se basa en cinco ejes: el desarrollo del ecosistema de videojuegos y eSports; la captación y desarrollo de talento mediante acuerdos con universidades y programas formativos; el posicionamiento internacional para reforzar la presencia de Madrid en ferias y competiciones; la generación de una comunidad del videojuego en la capital; y la aplicación de gamificación y tecnologías del videojuego en ámbitos económicos y sociales.

Impacto económico y empleo

El sector del videojuego es la principal industria del entretenimiento a nivel global, con una facturación mundial de 213.000 millones de dólares a cierre de 2024, en la que Madrid se ha consolidado como un referente europeo y destino atractivo para empresas e inversión.

Fotografía tomada el 14 de septiembre 2025, durante la LEC EMEA 2025 en el Riot Games Arena en Berlín. / EFE/ Wojciech Wandzel/Riot Games

El ecosistema local genera un impacto económico directo superior a 1.200 millones de euros, agrupa a más de 240 empresas activas y mantiene más de 6.500 empleos.

Además, la ciudad cuenta con diez universidades, más de 30 centros especializados y más de 40 programas formativos relacionados con los videojuegos.

Clúster empresarial y Campus del Videojuego

A través de la iniciativa Madrid in Game, el Consistorio impulsa un clúster que integra a más de 70 empresas y el Campus del Videojuego, ubicado en Casa de Campo con 4.500 metros cuadrados y cuatro pabellones multifuncionales para trabajo, entretenimiento, experiencias inmersivas y formación de talento joven.

Desde 2022, este espacio ha facilitado la instalación de nuevas empresas, la apertura de delegaciones internacionales y la consolidación de proyectos emprendedores, generando 258 empleos directos mediante 312 proyectos impulsados en el programa Start IN UP.

Noticias relacionadas

Con esta integración, el Plan de Industria 2025-2027 refuerza la competitividad del sector en Madrid, destacando su potencial para generar empleo cualificado, atraer inversión y fomentar la innovación tecnológica y cultural en la capital.