TECNOLOGÍA

El Ayuntamiento de Madrid incorpora el sector del videojuego al Plan de Industria 2025-27

La ciudad cuenta con diez universidades, más de 30 centros especializados y más de 40 programas formativos relacionados con los videojuegos

Una joven jugando a videojuegos.

Una joven jugando a videojuegos. / EPC

EFE

El Ayuntamiento de Madrid ha incorporado el sector del videojuego al Plan de Industria de la Ciudad de Madrid 2025-2027 mediante el Marco de Acción para el impulso de videojuegos y eSports.

Así lo ha detallado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha informado de la apuesta del Consistorio por la industria del videojuego “como un pilar estratégico de futuro”.

La acción se basa en cinco ejes: el desarrollo del ecosistema de videojuegos y eSports; la captación y desarrollo de talento mediante acuerdos con universidades y programas formativos; el posicionamiento internacional para reforzar la presencia de Madrid en ferias y competiciones; la generación de una comunidad del videojuego en la capital; y la aplicación de gamificación y tecnologías del videojuego en ámbitos económicos y sociales.

Impacto económico y empleo

El sector del videojuego es la principal industria del entretenimiento a nivel global, con una facturación mundial de 213.000 millones de dólares a cierre de 2024, en la que Madrid se ha consolidado como un referente europeo y destino atractivo para empresas e inversión.

Fotografía tomada el 14 de septiembre 2025, durante la LEC EMEA 2025 en el Riot Games Arena en Berlín.

Fotografía tomada el 14 de septiembre 2025, durante la LEC EMEA 2025 en el Riot Games Arena en Berlín. / EFE/ Wojciech Wandzel/Riot Games

El ecosistema local genera un impacto económico directo superior a 1.200 millones de euros, agrupa a más de 240 empresas activas y mantiene más de 6.500 empleos.

Además, la ciudad cuenta con diez universidades, más de 30 centros especializados y más de 40 programas formativos relacionados con los videojuegos.

Clúster empresarial y Campus del Videojuego

A través de la iniciativa Madrid in Game, el Consistorio impulsa un clúster que integra a más de 70 empresas y el Campus del Videojuego, ubicado en Casa de Campo con 4.500 metros cuadrados y cuatro pabellones multifuncionales para trabajo, entretenimiento, experiencias inmersivas y formación de talento joven.

Desde 2022, este espacio ha facilitado la instalación de nuevas empresas, la apertura de delegaciones internacionales y la consolidación de proyectos emprendedores, generando 258 empleos directos mediante 312 proyectos impulsados en el programa Start IN UP.

Con esta integración, el Plan de Industria 2025-2027 refuerza la competitividad del sector en Madrid, destacando su potencial para generar empleo cualificado, atraer inversión y fomentar la innovación tecnológica y cultural en la capital. 

El Ayuntamiento de Madrid incorpora el sector del videojuego al Plan de Industria 2025-27

