Avistan una nutria en el río Manzanares tras la crecida de los últimos días: "A poco que se respeta un poco la naturaleza..."

Nutria a la vista. Un ejemplar de este animal, catalogado durante varias décadas como extinto en la Comunidad de Madrid, ha sido divisado y grabado tras las crecidas del río durante los últimos días, provocados por el temporal de lluvias que monopoliza la climatología madrileña en este inicio de febrero.

"Con las últimas crecidas del río Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, se ha vuelto a ver a la nutria. La dinámica fluvial es necesaria para mejorar los ríos y la biodiversidad asociada al cauce y sus riberas", explicaba la Plataforma Jarama Vivo, que ha compartido el vídeo del momento en su cuenta de Twitter.

"Que pasote, la naturaleza es la caña... A poco que se la respeta y cuida siempre responde", respondía un usuario en la red social, dando lugar, quizás sin saberlo, a la explicación del regreso.

Peligro de extinción

Y es que la nutria estuvo oficialmente 40 años extinta en Madrid, y en los últimos años ha regresado, aunque eso sí todavía de forma muy espóradica, al Manzanares, donde estaban desaparecidas a causa de la contaminación y el mal estado del río.

La recuperación del estado natural río, con mucha vegetación en los últimos años y la presencia de reptiles, peces y pequeños mamíferos, ha posibilitado su regreso. Ya en 2019 se pudo ver una a la altura del Puente de los Franceses, en el entorno del estadio Vicente Calderón, que fue captada por el biólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco José García

García declaró en ese momento en Telemadrid que se conocía que la nutria estaba regresando al río desde hace un par de años, habiéndose detectado su presencia con huellas y excrementos, pero ha sido ahora que han conseguido captar en vídeo su presencia en las aguas.