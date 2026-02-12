TIEMPO MADRID
La Aemet avisa a los madrileños: "Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie"
Nils dice adiós a Madrid, pero el tiempo no da tregua: llega la nueva borrasca Oriana
Una nueva borrasca de gran impacto, como ya es costumbre, trae de nuevo el temporal adverso a la Comunidad de Madrid: se llama Oriana y sus efectos se notarán este viernes. Por esta razón, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) continúa con el aviso amarillo por vientos en la zona de la sierra de Madrid. En su comunicado, la Aemet ha anunciado que esta borrasca puede ser, al menos por unos días, la última de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre.
La lluvia se instala de nuevo en Madrid
Tras un jueves de tregua por temporal en la capital, donde el sol se ha dejado ver por unas horas, el tiempo volverá a dar un giro radical y se parecerá más a las jornadas de estas últimas semanas.
La lluvia se instala de nuevo en Madrid y la Aemet prevé para este viernes, 13 de febrero, una jornada marcada por tiempo inestable que comenzará con precipitaciones desde el inicio del día y de las 6:00 horas hasta las 18:00 en forma de tormenta, momento en el que se despejará el cielo y parará la lluvia. El viento soplará fuerte desde el oeste a unos 30 kilómetros por hora.
La predicción para la montaña, zona de aviso amarillo, es similar: cielo muy nuboso o cubierto, con apertura ocasional de claros hacia el final del día con visibilidad localmente reducida y precipitaciones moderadas y localmente persistentes.
¿Cuáles serán las temperaturas de este viernes?
En Madrid continúa un descenso generalizado de las temperaturas. Para la capital, la Aemet pronostica un descenso mínimo respecto a la jornada anterior, en el que los termómetros marcarán temperaturas máximas de 12 grados y temperaturas mínimas de 7.
En la montaña, las temperaturas también irán en ligero o moderado descenso, con mínimas que se darán al final del día con posibles heladas débiles o moderadas en cotas altas. En Somosierra, zona de aviso amarillo, las temperaturas máximas descienden hasta los 3 grados de temperatura máxima. Las temperaturas mínimas bajan por debajo de los 0 hasta los -1 grados y, en Cercedilla, las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de máxima y 1 grado de mínima.
¿Será esta la última borrasca?
La Aemet ha avisado de la llegada de la borrasca Oriana con un mensaje esperanzador: "Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre". En principio, el servicio meteorológico pronostica que este viernes será el último de tiempo adverso, ya que a partir de sábado no indica precipitaciones.
