Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Satélite de la OTANAyuso y TrumpSede ABCSede de DefensaCopa del ReyNutria en el ManzanaresPresa del VadoBorrasca Nils
instagramlinkedin

ARTE

ARCOmadrid premia la trayectoria y compromiso de la Galería Elvira González

El acto de entrega del II Premio Juana de Aizpuru a la galerista será durante la feria, del 4 al 8 de marzo

Vista de la exposición 'Vida de pulpo', del artista Miquel Barceló, en la galería Elvira González en 2019.

Vista de la exposición 'Vida de pulpo', del artista Miquel Barceló, en la galería Elvira González en 2019. / EFE/ Luca Piergiovanni

EFE

Madrid

ARCOmadrid ha otorgado el II Premio Juana de Aizpuru a la Galería Elvira González, en reconocimiento a su recorrido histórico y compromiso con la feria de arte contemporáneo, que este año celebra su 45ª edición.

La galerista Elvira González abrió su galería homónima en febrero de 1994 tras dirigir durante 30 años la Galería Theo. El espacio, que hoy dirigen sus hijas Elvira e Isabel Mignoni, está especializada en arte moderno y contemporáneo europeo y estadounidense.

A lo largo de los años, Elvira González ha organizado exposiciones de artistas fundamentales como Mark Rothko, Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder, Sol LeWitt o Robert Mapplethorpe. También ha expuesto a figuras consolidadas del arte contemporáneo como Olafur Eliasson, Miquel Barceló, Chema Madoz o Juan Uslé, entre otros.

Además, la galería colabora con museos e instituciones culturales de primer orden, dispone de un amplio fondo de obras de artistas consagrados del siglo XX y XXI y asesora en la creación de colecciones privadas e institucionales. "Nos sentimos muy honradas en recibir este galardón por la labor de la galería y la profesión de galerista", señalan las directoras. "ARCO es un hogar para nosotras, la mejor plataforma que hemos tenido tanto a nivel nacional como internacional y recibir este premio nos vincula todavía más a la feria de nuestra ciudad", añaden.

Noticias relacionadas

El acto de entrega del II Premio Juana de Aizpuru tendrá lugar en el transcurso de la feria, que se celebrará del 4 al 8 de marzo con la participación de más de 200 galerías españolas e internacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  3. La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste
  4. La tractorada de Madrid, en directo: los agricultores paralizan el centro de la capital para protestar por la PAC y Mercosur
  5. El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo
  6. Estos son los cortes de tráfico por la gran tractorada de Madrid: así puedes consultar el estado de las carreteras en tiempo real
  7. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  8. Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: 'En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid

El aeropuerto de Barajas supera 5,3 millones de pasajeros en enero y alcanza el mejor registro histórico

El aeropuerto de Barajas supera 5,3 millones de pasajeros en enero y alcanza el mejor registro histórico

El excapellán del colegio Highlands de La Moraleja, investigado por presuntos abusos sexuales a alumnas, niega por segunda vez los hechos

El excapellán del colegio Highlands de La Moraleja, investigado por presuntos abusos sexuales a alumnas, niega por segunda vez los hechos

Extinguido el incendio en el polígono del municipio de Borox (Toledo), tras más de 24 horas de trabajo

Extinguido el incendio en el polígono del municipio de Borox (Toledo), tras más de 24 horas de trabajo

Madrid estrenará el lunes un nuevo portal de datos abiertos más accesible y transparente

Madrid estrenará el lunes un nuevo portal de datos abiertos más accesible y transparente

Garbage, Tom Jones y Elvis Crespo completan el cartel de Noches del Botánico 2026: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición

Garbage, Tom Jones y Elvis Crespo completan el cartel de Noches del Botánico 2026: artistas, fechas y entradas de la 10ª edición

Chamartín albergará el futuro Barrio de la Ciencia de Madrid

Chamartín albergará el futuro Barrio de la Ciencia de Madrid

Confirmado por Cercanías: las Líneas C-3 y C-4 se verán afectadas este fin de semana por el corte del túnel de Sol

Confirmado por Cercanías: las Líneas C-3 y C-4 se verán afectadas este fin de semana por el corte del túnel de Sol

ARCOmadrid premia la trayectoria y compromiso de la Galería Elvira González

ARCOmadrid premia la trayectoria y compromiso de la Galería Elvira González