El aeropuerto de Barajas supera 5,3 millones de pasajeros en enero y alcanza el mejor registro histórico

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha alcanzado los 5.379.569 pasajeros este enero, una cifra un 3,5 % superior respecto al número de viajeros durante el mismo período de 2025 y alcanza el mejor registro histórico tanto en tráfico de pasajeros como en transporte de mercancías.

De este total, 5.364.980 corresponden a pasajeros comerciales, de los cuales 4.094.280 fueron viajeros de vuelos internacionales (+6,3 %) y 1.270.700, de nacionales (-4,8 %), ha informado Aena en un comunicado.

Por otro lado, en enero de 2026 el aeropuerto madrileño ha operado 34.658 vuelos, lo que supone un aumento del 2,5 % frente al mismo mes del pasado año.

25 millones de pasajeros en 2026 para Aena

Del total de las 34.575 operaciones comerciales registradas, 24.514 fueron vuelos internacionales (+5,9%) y 10.061 nacionales, un 4,7% menos.

Asimismo, en este primer mes de 2026 el Aeropuerto ha registrado 62.538 toneladas de mercancía, lo que arroja un crecimiento del 6,3 % frente al mismo periodo de 2025, el mejor dato en un mes de enero.

Esta cifra representa el 60,4 % de la carga aérea transportada el primer mes de 2025 en todos los aeropuertos de la red de Aena, ha añadido la entidad.

A nivel global, el Grupo Aena, que gestiona aeropuertos en España, Brasil y Londres, ha cerrado enero de 2026 con 25.830.159 pasajeros, 221.194 movimientos de aeronaves y el transporte de 115.876 toneladas.