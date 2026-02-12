Adif comienza a retirar el muro derrumbado junto a vías de la C-5 a su paso por Fuenlabrada

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comenzado a retirar este jueves el muro derrumbado junto a las vías de la Línea C-5 de Cercanías a su paso por la localidad de Fuenlabrada después de que ayer el PP exigiera "actuaciones inmediatas ante una situación de riesgo evidente".

Fuentes municipales han trasladado a EFE que una subcontrata de Adif está trabajando desde primera hora de este jueves para retirar el muro caído y colocar una valla provisional para asegurar la zona y cerrar al paso a las vías, ya que se encuentra en una zona próxima a viviendas y al paso habitual de trenes.

Aunque el muro habría caído el sábado pasado como consecuencia de las malas condiciones meteorológicas de los últimos días, no fue hasta este miércoles cuando desde el PP alertaron de que el muro se había derrumbado y que existía un grave riesgo al encontrarse "a escasos metros de la vía y sin ninguna actuación preventiva visible".

Desde el PP han reiterado que la falta de mantenimiento, como ya denunciaban hace unos días en el propio Pleno municipal, "tiene consecuencias reales y pone en riesgo a vecinos y usuarios de la C-5", por lo que reclamaban al Ayuntamiento que no siguiera "mirando hacia otro lado mientras las infraestructuras se deterioran". "Cuando se trata de infraestructuras y de seguridad no caben excusas ni silencios, y ha reclamado una evaluación técnica urgente y la reparación inmediata del muro", ha añadido la presidenta del PP de Fuenlabrada, Ana Millán, número tres del PP madrileño, quien exige "no esperar a que ocurra una tragedia para reaccionar".

Fuentes municipales han insistido a EFE que la pasada semana el Ayuntamiento ya sacó adelante una propuesta en el Pleno para exigir al Ministerio, a Renfe y a ADIF que auditen la situación de la infraestructura de Cercanías y que lleven a cabo mejoras concretas en la línea, con un calendario y plazos para el desarrollo del Plan. "Nuestra posición es exactamente la misma, seguimos exigiendo al organismo competente que ponga las medidas necesarias para que se garantice tanto la seguridad como el funcionamiento del servicio de Cercanías en la ciudad", han insistido desde el Consistorio, donde están tratando de averiguar cuándo se ha producido la caída del muro.