Vox nombra al ex 'número dos' de Esperanza Aguirre en el PP como máximo responsable de política municipal en Madrid

Vox ha confirmado este miércoles el nombramiento del diputado de la Asamblea Íñigo Henríquez de Luna como máximo responsable de acción política municipal del partido a nivel provincial, unas funciones que asumirá tras abandonar su cargo como responsable de Relaciones Institucionales en el Comité Ejecutivo Provincial.

Por su parte, el exdiputado del Congreso Julio Utrilla será quien se encargue a partir de ahora de las funciones como responsable de Relaciones Institucionales, las cuales compaginará con las que ya venía ejerciendo como responsable provincial adjunto de Organización Territorial y Mediación.

Así lo ha comunicado el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Madrid y portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, quien considera que esta reestructuración fortalece el proyecto de Vox en Madrid porque "no hay nadie mejor" que Henríquez de Luna para "liderar y coordinar la acción municipal" en la Comunidad de Madrid.

Henríquez de Luna, que en el pasado fue 'número dos' de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, será ahora el encargado de "preparar" a los grupos municipales de Vox de cara a las elecciones municipales de 2027, donde la formación liderada por Santiago Abascal busca dar "el gran salto adelante".

Sobre Utrilla, el presidente de Vox Madrid considera que va a "reforzar" las relaciones del partido no solo con la sociedad civil, sino también con "el mundo de la empresa". Fúster ha agradecido también el trabajo realizado por Javier Pérez Gallardo, que seguirá ligado al Comité Ejecutivo Provincial en la organización electoral de cara a las autonómicas y municipales de 2027.

'Número dos' de Esperanza Aguirre en el PP

Actualmente, Henríquez de Luna es diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid; portavoz adjunto primero; portavoz en las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado; y miembro titular de la Diputación Permanente.

Entre su experiencia política destacan distintas responsabilidades municipales en el Ayuntamiento de Madrid, donde entró en el año 2000 de la mano del PP como concejal presidente de la Junta Municipal de Salamanca, y también como concejal presidente de Chamartín.

En las elecciones de 2015 concurrió como 'número dos' de Esperanza Aguirre en las listas del PP de Madrid, y durante aquel mandato ejerció como portavoz adjunto y portavoz de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento entre 2015 y 2019.

Finalmente, en abril de 2019 anunció que dejaba su acta de edil en el Consistorio y que se daba de baja en el partido después de que le comunicaran que no daba el "perfil" en el "nuevo PP". Pocos días después, anunció su fichaje por Vox.

Henríquez de Luna es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogado, diplomado en Asesoría Jurídica y Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad.

Noticias relacionadas

Por su parte, Utrilla es Ingeniero Superior de Minas y Director de Seguridad con más de 15 años de trayectoria en puestos de dirección en empresas relacionadas con la tecnología y la seguridad para infraestructuras críticas y experiencia en mercados internacionales. Además, ha sido director Institucional de Vox y diputado nacional por la circunscripción de Valencia entre 2019 y 2023. Actualmente también es responsable del proyecto España Verde de la Fundación Disenso.