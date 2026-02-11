Tractorada 11F en Madrid: cortes de tráfico y alternativas de transporte público para este miércoles

El campo vuelve este miércoles a hacerse oír en el corazón de Madrid. Más de 500 tractores y más de 10.000 agricultores y ganaderos procedentes de toda España participan en una gran manifestación-tractorada, convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto a UNASPI, con el objetivo de denunciar las políticas agrarias actuales, los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y el impacto negativo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La movilización busca reeditar y superar la histórica tractorada de febrero de 2024, que sorprendió por su capacidad de convocatoria y marcó un punto de inflexión en las protestas del sector primario.

Recorrido y horarios de la manifestación

La tractorada arranca entre las 11:00 y las 11:30 horas desde la plaza de Colón y recorrerá el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se celebrará un acto reivindicativo y se entregará la tabla de demandas del sector.

Se prevé que los manifestantes lleguen al ministerio alrededor de las 13:30 horas, con retirada estimada de los tractores sobre las 18:00 horas, aunque los horarios podrían variar según el desarrollo de la protesta.

La Delegación del Gobierno ha fijado un máximo de 500 tractores autorizados para acceder a la capital y ha modificado el recorrido inicialmente previsto, de modo que los vehículos agrícolas no circularán por la calle Santa Isabel, manteniéndose en las vías principales establecidas por las autoridades.

Calles, carreteras afectadas y alternativas de movilidad

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que se producirán restricciones de tráfico desde las 8:00 hasta las 18:00 horas en numerosas vías de la ciudad debido a la entrada escalonada de los tractores. Entre las calles afectadas se incluyen:

Paseo de la Castellana , calle Goya, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Infanta Isabel, Plaza de Colón, Alonso Martínez, calle Santa María de la Cabeza, Embajadores , Plaza de Legazpi y Plaza de España

Vías de acceso de las columnas: M-40, M-500, M-300, M-404, M-111, N-I y M-510, dependiendo del origen de cada columna

Dentro de la ciudad, los tractores circularán por calles como Marcelo Usera, Paseo de las Delicias, Embajadores, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Puente de los Franceses, Paseo de Camoens y O’Donnell, provocando afecciones importantes en los accesos a Plaza de Colón desde todas las rutas de entrada.

Se recomienda el transporte público

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado el uso de transporte público como la mejor alternativa para desplazarse por la ciudad durante la jornada. En declaraciones a la prensa, Almeida destacó que la protesta es un derecho fundamental de manifestación y reunión y que, aunque la regulación del tráfico escapa del control municipal, se están adoptando medidas para minimizar los efectos de la protesta.

Las opciones recomendadas son:

Metro de Madrid : puntual y con capacidad suficiente para grandes flujos de viajeros

: puntual y con capacidad suficiente para grandes flujos de viajeros Autobuses de EMT: la tractorada afectará directamente en 126 líneas de autobuses de la EMT, aproximadamente el 60% de su total.

El alcalde resaltó que Cercanías no ofrecerá la misma regularidad ni puntualidad, por lo que aconseja planificar los viajes con antelación y prever más tiempo en los desplazamientos. Almeida aseguró que trabajará para que las afecciones al tráfico sean las mínimas posibles, aunque advirtió que los problemas de movilidad serán inevitables.

Columnas de entrada a Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de restricciones de tráfico desde las 08:00 hasta las 18:00 horas en numerosas calles y vías de acceso, debido a la entrada escalonada de los tractores. Entre las vías principales afectadas se incluyen Paseo de la Castellana, calle Goya, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Infanta Isabel, Plaza de Colón, Alonso Martínez, calle Santa María de la Cabeza, Embajadores, Plaza de Legazpi y Plaza de España. Las vías de acceso según columna son M-40, M-500, M-300, M-404, M-111, N-I y M-510, mientras que dentro de la ciudad se verán afectadas calles como Marcelo Usera, Paseo de las Delicias, Embajadores, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Puente de los Franceses, Paseo de Camoens y O’Donnell.

Los tractores entrarán en Madrid organizados en cinco columnas, con cortes específicos según origen: la columna procedente de Torrejón de la Calzada afectará la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y Plaza de Colón.

La ruta desde Guadalajara y Robregordo afectará la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón, mientras que la columna procedente de El Espinar (Segovia) provocará cortes en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y Plaza de Colón.

Por último, la columna que accederá desde Arganda del Rey ocasionará afecciones en la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alsino, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, O’Donnell, Narváez, calle Goya y Plaza de Colón, afectando especialmente los accesos y el centro de la ciudad.

Tractorada de 2024 / UNIÓN DE UNIONES

Además, desde aproximadamente las 11:00 horas, tras la concentración en Plaza de Colón, los manifestantes iniciarán una manifestación a pie que provocará cortes en Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel. También se esperan incidencias en Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno.

Entre las 16:30 y las 18:00 horas, se prevén cortes en la Carrera de San Jerónimo, como parte de la retirada escalonada de la manifestación y los tractores, afectando la movilidad en el centro de la ciudad durante el cierre de la protesta.

Los manifestantes reclaman medidas urgentes frente a la competencia desleal de países terceros, los recortes en la PAC, la falta de flexibilidad en la política agraria y los protocolos de sanidad animal que no se implementan con agilidad. También exigen herramientas que favorezcan el relevo generacional y la soberanía alimentaria en España.

Organizaciones como La Unió Llauradora i Ramadera, Unió de Pagesos, asociaciones agrarias de Extremadura y otros territorios se han sumado a la protesta, desplazando cientos de agricultores y ganaderos para confluir en Madrid junto a los tractores y manifestantes a pie.

La tractorada de este miércoles se enmarca en una serie de movilizaciones recientes del sector primario, con manifestaciones en diferentes ciudades que buscan visibilizar los problemas del campo: costes de producción crecientes, incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y presión sobre la rentabilidad de cultivos estratégicos.

La protesta del 11F es la más masiva de 2026 hasta la fecha y tiene como objetivo enviar un mensaje claro a la Comisión Europea y al Gobierno de España sobre la necesidad de proteger la agricultura y ganadería españolas frente a los efectos de tratados internacionales y políticas agrícolas restrictivas.

El dispositivo de seguridad previsto para la jornada incluye el despliegue de más de 1.000 agentes de la Policía Nacional y 800 efectivos de la Guardia Civil, a los que se sumarán policías locales de los municipios afectados, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el desarrollo de la tractorada y minimizar las afecciones al tráfico y al orden público.