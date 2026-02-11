Susto en Aranjuez tras la explosión de un tanque con tolueno en una fábrica

La fábrica de Ercros en Aranjuez, dedicada a la producción de antibióticos, ha sufrido este martes un accidente sin heridos tras la explosión en un tanque con tolueno (disolvente) en el proceso de la planta de tratamiento y recuperación de efluentes líquidos.

"No ha habido personas heridas, ni afectación al medioambiente. La situación ha sido controlada con medios propios y el incidente no ha tenido consecuencias posteriores", han confirmado desde la compañía farmacéutica en un comunicado, donde explican que la detonación ha sido como consecuencia de un aumento de presión.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20:35 horas de este martes cuando, por ese aumento de la presión, ha estallado un tanque con tolueno (disolvente), aunque afortunadamente no ha producido ni emisión de gases ni heridos, aunque el estruendo que se ha oído en varios puntos de la ciudad. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado unidades de emergencias, entre ellos cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes de la Policía Local y Policía Nacional y SUMMA 112, aunque la situación "ha sido controlada con medios propios de la fábrica".

La fábrica de Aranjuez conforma la división de farmacia de Ercros y está activa desde 1951, cuando se convirtió en la primera empresa española en fabricar penicilina. En la actualidad, esta fábrica se dedica a la producción y venta de principios activos farmacéuticos (API) genéricos, principalmente del campo de los antibióticos. También está presente en el segmento de los antiulcerosos, antihipertensivos y antifúngicos, y en los principios activos farmacéuticos e intermedios hechos a medida del cliente, lo que se conoce como producción por contrato.

Se trata del segundo fabricante del mundo de ácido fusídico y el tercero de fosfomicina, exportando prácticamente toda su producción a la UE, EE.UU., Oriente Medio y Norte de Africa, principalmente. La fábrica, cuya plantilla está integrada por más de 200 personas, dispone de tres plantas polivalentes de síntesis y fermentación, una planta de producción y mezcla de productos estériles, y un laboratorio y centro de I+D.